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В Москве простились с актером Андреем Невраевым
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В Москве простились с актером Андреем Невраевым 

Газета.Ru 1 час назад
В Николо-Архангельском крематории Москвы состоялось прощание с актером Андреем Невраевым. Он умер 14 апреля в возрасте 69 лет, передает ФБА «Экономика сегодня».
Невраев прославился благодаря ролям в известных сериалах: «Каменская», «Марш Турецкого», «Бедная Саша», «Простые истины», «Штрафбат», «Гибель империи», «София».
Андрей Невраев родился в Екатеринбурге 21 декабря 1949 года. В 1970 году он получил диплом об актерском образовании. Еще в студенческие годы Невраев играл в спектаклях Свердловского театра юного зрителя. Затем он работал в труппах ведущих театров Омска и Новосибирска.
В Москву он переехал в разгар перестройки. Актер смог поступить на службу в Театр имени Ермоловой. Позже артист перешел в труппу нового театра Армена Джигарханяна. Прощание с актером состоялось 17 апреля в Николо-Архангельском крематории столицы.
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