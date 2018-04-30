В Москве простились с актером Андреем Невраевым

В Николо-Архангельском крематории Москвы состоялось прощание с актером Андреем Невраевым. Он умер 14 апреля в возрасте 69 лет, передает ФБА «Экономика сегодня»

Невраев прославился благодаря ролям в известных сериалах: «Каменская», «Марш Турецкого», «Бедная Саша», «Простые истины», «Штрафбат», «Гибель империи», «София».

Андрей Невраев родился в Екатеринбурге 21 декабря 1949 года. В 1970 году он получил диплом об актерском образовании. Еще в студенческие годы Невраев играл в спектаклях Свердловского театра юного зрителя. Затем он работал в труппах ведущих театров Омска и Новосибирска.