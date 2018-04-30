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Звезды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли разослали необычные приглашения на свою свадьбу
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Звезды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли разослали необычные приглашения на свою свадьбу 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Совсем скоро актеры сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли официально станут мужем и женой. Дата свадебной церемонии держится в строжайшем секрете. Но инсайдерам удалось узнать некоторые подробности грядущего торжества. Во-первый, на свадьбу актеров приглашена вся съемочная группа сериала. По этому поводу будут даже прерваны съемки нового сезона. Во-вторых, гости свадьбы уже получили приглашения, которые оформлены в стиле «Игры престолов». Сообщается, что на каждом из 200 конвертов красуется марка с изображением героя Кита — Джона Сноу.
Напомним, актеры начали встречаться в 2012 году. Официально свой роман Кит и Роуз подвтерлили только в 2016-м. О помолвке пара сообщила в сентябре прошлого года. Интересно, когда же состоится свадьба звезд, если гости уже получили приглашения.
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Фото:Global Look Press, East News
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