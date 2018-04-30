Кинокритик рассказал, почему россияне не любят ремейки советских фильмов

Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил негативные отзывы россиян о возрождении советских кинолент отсутствием достойных артистов, передает НСН.

Георгий Вицин, "На мой взгляд, удачных ремейков старого советского кино нет. Все эти фильмы благополучно, с грохотом провалились в прокате. Сложно сказать почему. Может быть потому что, нет сейчас артистов такого масштаба, каким был Евгений Леонов Савелий Крамаров . Просто их нет. Возможно, сейчас изменилась сама система кинопроизводства.

Люди просто не хотят видеть старые любимые фильмы, переделанные на новый лад. Все зависит от качества картины. Многие режиссеры, которые берутся за ремейки советских фильмов, считают, что достаточно взять хорошо знакомый материал, чтобы люди пошли, только потому, что это помнится им со времен своего счастливого советского прошлого", — сказал кинокритик.