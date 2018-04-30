Маргарита Назарова. «Женщина в клетке»

30 апреля на Первом канале покажут в фильм « Маргарита Назарова . Женщина в клетке». Включайте телевизор в 13:10!

Назарова — первая в мире укротительница тигров. Большинству зрителей она известна по главной роли в «Полосатом рейсе». На цирковой арене ею восхищались миллионы зрителей по всему миру.

Почему же, покинув манеж, любимица публики долгие двадцать лет прячется от всего мира за стенами своей квартиры? Отключает телефон. Всегда одна… Да и фраза ее сына на похоронах запомнилась и «зацепила» за живое: «Мама, я виноват перед тобой». Теперь Алексей Константиновский расскажет, почему он был вынужден положить мать в психиатрическую клинику.

…Блистательная карьера Маргариты Назаровой начинается в 1950-х годах, на съемках фильма с пророческим для нее названием — «Укротительница тигров». Вместе с мужем — Константином Константиновским — она ставит для картины цирковые номера. Дублирует в них Людмилу Касаткину , исполнительницу главной роли. А теперь уже судьба самой Маргариты Назаровой ложится в основу телевизионного сериала.

Исполнительница ее роли — Ольга Погодина — без дублера повторяла фирменные трюки своей героини. И только на монтаже фильма, в замедленном повторе, мы увидели, как близка была трагедия: клыки тигра сомкнулись в миллиметре от лица актрисы.

… На арене Назарова всегда располагалась как можно ближе к тиграм.

Съемочная группа провела уникальный эксперимент и поняла, почему для животного так важны запах, тембр голоса, интонации дрессировщика. Известно также, что Назарова тщательно скрывала некоторые свои тайны.

В латвийском Даугавпилсе, где прошла юность будущей знаменитости, ее бывшие коллеги поведали Первому каналу о странных несовпадениях официальной биографии укротительницы с реальными событиями. На основе этих свидетельств появилась и уникальная версия того, что происходило с Назаровой до ее появления на арене на самом деле…

Кроме того, в фильме речь пойдет и об опасных тенденциях в отношении одомашнивания диких животных.

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