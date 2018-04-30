Валерий Тодоровский: выйти на международный рынок со своим сериалом довольно сложно 

Продюсер и режиссер Валерий Тодоровский рассказал, есть ли шансы продать российские сериалы на Запад.
"С сериалами другая ситуация. Во всем мире, не только в России, смотрят два вида сериалов: свои и американские. Что это значит? В Португалии, например, смотрят португальские сериалы и американские. Притом американские смотрят меньше, если брать массовую аудиторию. В России аналогичная ситуация. В таких условиях выйти на международный рынок со своим сериалом довольно сложно. Даже если ты сделал шедевр и вся страна посмотрела твой сериал, продать его за границу тяжело.
Людям в других странах не хочется смотреть про то, как живут в России и какие здесь взаимоотношения. Поэтому те же американцы, если видят хороший продукт, просто переснимают его в Америке — покупают права и делают ремейк. Такую же историю, только у себя и со своими актерами. Поэтому пробиваться на Запад с сериалами можно только на уровне точечных событий и маленьких телеканалов, но глобально — нет. Сериалы делают для нашего народа", — цитирует его слова газета «Известия».