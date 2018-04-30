Ещё
Валерий Тодоровский: выйти на международный рынок со своим сериалом довольно сложно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валерий Тодоровский: выйти на международный рынок со своим сериалом довольно сложно 

Газета.Ru 2 часа назад
Продюсер и режиссер Валерий Тодоровский рассказал, есть ли шансы продать российские сериалы на Запад.
"С сериалами другая ситуация. Во всем мире, не только в России, смотрят два вида сериалов: свои и американские. Что это значит? В Португалии, например, смотрят португальские сериалы и американские. Притом американские смотрят меньше, если брать массовую аудиторию. В России аналогичная ситуация. В таких условиях выйти на международный рынок со своим сериалом довольно сложно. Даже если ты сделал шедевр и вся страна посмотрела твой сериал, продать его за границу тяжело.
Людям в других странах не хочется смотреть про то, как живут в России и какие здесь взаимоотношения. Поэтому те же американцы, если видят хороший продукт, просто переснимают его в Америке — покупают права и делают ремейк. Такую же историю, только у себя и со своими актерами. Поэтому пробиваться на Запад с сериалами можно только на уровне точечных событий и маленьких телеканалов, но глобально — нет. Сериалы делают для нашего народа", — цитирует его слова газета «Известия».
Газета.Ru: последние новости
В Москве простились с актером Андреем Невраевым Кинокритик рассказал, почему россияне не любят ремейки советских фильмов Фильм "Мстители: Война бесконечности" побил кассовый рекорд Marvel
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Александра Серова окончательно перестали узнавать10
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
В каких ресторанах ужинают звезды
После «Евровидения»: что стало с победителями8
Видео
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение