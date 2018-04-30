100 лет «Ленфильму». «Бьюик» и «Студебейкер» — герои на колесах

Легендарному «Ленфильму» — 100 лет. За это время снято около двух тысяч лент, ставших мировой классикой. «Чапаев», «Золушка», «Человек-амфибия», «Дама с собачкой». В запасниках старейшей киностудии России сохранились костюмы, декорации первых картин — и автомобили, передает корреспондент «МИР 24» Анастасия Глебова

«Бьюик» 1928 года выпуска до сих пор на ходу. Двигатель и кузов — родные. За 90 лет в нем только салон «перетягивали».

«Снимался не менее чем в 20 картинах. Последние — это «Троцкий» и сериал «Подкидыш», — говорит руководитель участка игрового транспорта киностудии «Ленфильм» Сергей Григорьев

В прошлом любимый автомобиль гангстеров, сегодня он очень популярен у режиссеров. Его часто снимают в фильмах про Великую Отечественную войну и Октябрьскую революцию.

«БМВ», названный в народе «Пчелкой» из-за своеобразного жужжания мотора, — герой десятка исторических фильмов. Для съемок в сериале «Диверсант» его из Петербурга перегоняли в Европу, а потом — в Крым.

Автомобили готовятся к своим ролям так же тщательно, как и актеры. Прежде чем попасть на съемочную площадку, проходят техническое обслуживание. А иногда меняются до неузнаваемости, как, например, «Студебейкер». Для съемок в фильме «Матильда» его перекрасили из черного в цвет чайной розы.

Из гаража «Ленфильма» на съемки автомобили отправляются только под присмотром сотрудников студии. Начальник транспортного цеха Сергей Григорьев 30 лет сопровождает машины в «командировки». Заодно и актером подрабатывает.

«Не всегда водитель. Несколько раз был водительницей в белом парике — дублером. Так что был и барышней», — говорит он.

В гараже «Ленфильма» сейчас более 50 автомобилей. Это отечественные и зарубежные модели. Почти все на ходу. Однако увидеть их на городских улицах не получится: у машин нет техпаспортов. Для автомагистралей они морально устарели. Зато для кино как раз то, что надо.

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