Режиссёр Бернардо Бертолуччи заявил, что хотел бы поработать с Кевином Спейси

Постановщик отметил, что Ридли Скотту «должно быть стыдно» за замену актёра.

По словам постановщика, когда он узнал, что Скотт согласился удалить из ленты все сцены с обвиняемым актёром, то сразу же написал редактору Пьетро Скалие, который часто работает с режиссёром, и попросил его «передать Скотту, что ему должно быть стыдно».

Бертолуччи отметил, что сразу после этого ему захотелось снять что-нибудь с участием Спейси. При этом режиссёр добавил, что полностью поддерживает движение MeToo, которое привлекает внимание общественности к проблемам насилия над женщинами во всём мире.

Кевин Спейси

После обвинений актёра в домогательствах студия Sony, занимавшаяся производством «Всех денег мира», решила не показывать фильм на ближайшем кинофестивале. Позднее Ридли Скотт решил полностью переснять все сцены с участием Спейси с другим актёроми выпустить фильм на экраны в срок всего за несколько недель до премьеры.

Полиция не предъявила Спейси никаких официальных обвинений, однако от сотрудничества с актёром отказались его представители и актёрское агентсва. Кроме того, авторы сериала «Карточный домик» приняли решение снимать финальный сезон без его участия, убрав главного героя.

Самого Бертолуччи в течение многих лет критиковали за появившуюся в СМИ информацию о том, что он скрыл детали сцены с изнасилованием в «Последнем танго в Париже» от актрисы Марии Шнайдер , чтобы получить от неё правдоподобную реакцию. Режиссёр впоследствии признал, что поступил ужасно, но при этом заявил, что не жалеет о принятом решении.

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