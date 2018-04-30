Вера Васильева и секрет ее молодости

6 мая в 10:15 на Первом канале смотрите фильм о замечательной актрисе.

Вера Васильева выглядит гораздо моложе своих лет. Многие ее ровесницы с трудом доходят до поликлиники, а она — порхает! Именно это слово первое приходит на ум всем, кто знаком с актрисой.

«Свадьба с приданым». Эта картина вышла на экраны в 1953 году. Вера Васильева и Владимир Ушаков играли жениха и невесту — влюбленных, красивых, счастливых. Как приятно было смотреть на эту пару, слышать трогательные, лирические песни! Фильм был очень популярен, но в жизни все было по-другому. Вера Васильева никакого внимания на Ушакова не обращала, а он в свою очередь скрывал свои чувства к ней. Однако через два года после премьеры фильма они внезапно поженились. Ушаков по любви, а Вера Васильева просто решила «выбить клин клином». Забыть свой долгий и мучительный роман с другим человеком — главным режиссером театра «Сатиры» Борисом Равенских

Вере Васильевой было 23 года. Равенских — 34. Актриса и режиссер. Блестящий роман, длившийся не один год, закончился ничем. Борис был женат и не собирался ради Веры менять свою жизнь. Мало того, он завел роман с другой молодой актрисой. Этого Вера Васильева уже выдержать не смогла. Они расстались. Как только об этом стало известно в театре, Ушаков стал красиво, но очень настойчиво ухаживать за Верой. А потом, в разгар букетно-конфетного периода сделал ей почти ультимативное предложение. Вера Васильева, не раздумывая, его приняла — словно прыгнула в омут с головой.

Она понимала, что не любит Ушакова, но надеялась, что его чувства хватит на двоих. Ведь в народе говорят: «стерпится — слюбится». Так и случилось. То отчаяние, с которым она выходила замуж, превратилось потом в настоящую любовь. На долгие-долгие годы.

Для Ушакова Вера Васильева всегда была неземным созданием. Он сам занимался хозяйством и старался не подпускать любимую к плите. Если Вера Васильева просила новый наряд, Ушаков, не задумываясь, тратил на обновку всю зарплату. Если ей некогда было заниматься уборкой — нанимал домработницу. Вера Васильева всегда была благодарна ему за это…

… Он много болел в конце жизни. Она была рядом — постоянно. И после его ухода долгое время не появлялась на людях. О карьере и счастливом браке по несчастливой любви, о превратностях судьбы, театре и жизни в целом актриса и расскажет в удивительном фильме.

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