Чистильщики и инфильтраты

Интервью с простыми, рядовыми сотрудниками, которые просматривают по 20 тысяч изображений в день и не могут уделить одной картинке больше 8 секунд, были записаны в основном на Филиппинах. Герои фильма — по большей части выходцы из трущоб, которые очень дорожат своей работой.

Другой параллельный пласт фильма составляют эксперты, боссы. Трое из них выступают на слушаниях в конгрессе США, где рассказывают о том, как в их компаниях пытаются предотвратить деятельность экстремистов и террористов. Кадр из фильма «Чистильщики». Фото: proficinema.ru Документальное кино, представленное на Московском Международном кинофестивале — конгломерат стилей и жанров. «Чистильщики» относятся к категории дорогостоящих бюджетных фильмов, очень красиво снятых, с оригинальной компьютерной графикой, специально написанной музыкой, над которой работали сразу три композитора, с серьёзными людьми в кадре, руководителями Facebook и Google

Но на мой субъективный взгляд — это не лучший фильм на фестивале.

Настоящая документалистика в высших своих проявлениях — это эпический сокровенный материал, накопленный годами и отфильтрованный собственным сердцем. Ничего такого в «Чистильщике» мы не найдём. Это просто большая «передача» на актуальную тему — холодная, рассудочная, рациональная. Красивая.

Даже географически она привязана почему-то только к Филиппинам, локализована в одном регионе. Видимо, в первую очередь, потому что так было просто дешевле.

Между тем на фестивале было кино другое, очень личное, очень глубокое. Корейский режиссёр Чин Моёнг месяц за месяцем, под водой и на суше наблюдал жизнь своего героя водолаза Пак Менго, который с риском для жизни вместе с семьёй перебежал из северной Кореи и налаживает там новый быт. В фильме «Старый морпех» есть и круг его товарищей-эмигрантов, и семья, и новый бизнес и мечта о воссоединении страны. Всё вместе — увлекательно и объёмно. Кадр из фильма «Старый морпех». Фото: proficinema.ru Очень личным, глубоким и грустным получился фильм «Мания» канадской дебютантки Калины Бертен. В нём использован многолетний семейный архив — история душевного расстройства и родного брата и родной сестры. В поисках причин Калин пытается побольше узнать о своём отце, покинувшем семью много лет назад. Она выясняет, что у неё есть ещё 15 сводных братьев и сестёр. Это фильм-преодоление, за которым стоят не деньги, и не актуальная проблематика, а боль души и месяцы кропотливой работы. Кадр из фильма «Мания». Фото: proficinema.ru Свой фильм «Похвальное слово Ничему» режиссёр Борис Митич монтировал из съёмок, сделанных 62 операторами, которые по всему миру снимали сербского бродягу и его поэтические откровения. А фильм «Хана» про судьбу четырёх девушек с этим именем Джузеппе Карьери снимал годами в Индии, Нигерии, Сирии и Перу. Ну и, наконец, про русско-швейцарский фильм «Генезис 2.0», героически снятый на Новосибирских островах. Кадр из фильма «Похвальное слово Ничему». Фото: proficinema.ru Но был в программе документального конкурса фильм, который отличался не только глубоким личным мировосприятием, не только состраданием и не только огромной работой по многоступенчатой фильтрации материала, когда в фильм попадает лишь доля процента отснятого. Не только. Но и другим важнейшим качеством кино, которое проще всего обозначить словом «благословение». То есть когда в работе помогают ангелы. Или удача, если отступать от христианских аллегорий. Кадр из фильма «Хуго». Фото: proficinema.ru Вот в фильме «Хуго» Матеуша Вайды это отчётливо видно. В нём есть своя особенная драматургия — драматургия чуда. Ты сидишь и видишь, как это чудо вызревает, как оно обретает плоть и кровь.

У Дзидека, бывшего директора Луна-парка, простого и чрезвычайно обаятельного мужчины, умерла дочь. Она когда-то уехала в Испанию, вышла там замуж за китайца, который теперь отбывает срок за сутенёрство, а их общего сына Хуго Дзидек забрал в Польшу и живёт с ним вблизи автозаправки на окраине Познани, в небольшом фургоне. Мечтает крестить ребёнка, воспитывает как может, обороняется от польских социальных служб. Но отец-китаец скоро выйдет из тюрьмы и потребует вернуть сына. Саулюс Бержинис. Фото: festivalfilm.ru В настоящее время польскую документалистику, может быть, после российской, можно назвать лучшей в мире.