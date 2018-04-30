Чистильщики и инфильтраты 

Интервью с простыми, рядовыми сотрудниками, которые просматривают по 20 тысяч изображений в день и не могут уделить одной картинке больше 8 секунд, были записаны в основном на Филиппинах. Герои фильма — по большей части выходцы из трущоб, которые очень дорожат своей работой.
Другой параллельный пласт фильма составляют эксперты, боссы. Трое из них выступают на слушаниях в конгрессе США, где рассказывают о том, как в их компаниях пытаются предотвратить деятельность экстремистов и террористов. Кадр из фильма «Чистильщики». Фото: proficinema.ru Документальное кино, представленное на Московском Международном кинофестивале — конгломерат стилей и жанров. «Чистильщики» относятся к категории дорогостоящих бюджетных фильмов, очень красиво снятых, с оригинальной компьютерной графикой, специально написанной музыкой, над которой работали сразу три композитора, с серьёзными людьми в кадре, руководителями Facebook и Google.
Но на мой субъективный взгляд — это не лучший фильм на фестивале.
Настоящая документалистика в высших своих проявлениях — это эпический сокровенный материал, накопленный годами и отфильтрованный собственным сердцем. Ничего такого в «Чистильщике» мы не найдём. Это просто большая «передача» на актуальную тему — холодная, рассудочная, рациональная. Красивая.
Даже географически она привязана почему-то только к Филиппинам, локализована в одном регионе. Видимо, в первую очередь, потому что так было просто дешевле.
Между тем на фестивале было кино другое, очень личное, очень глубокое. Корейский режиссёр Чин Моёнг месяц за месяцем, под водой и на суше наблюдал жизнь своего героя водолаза Пак Менго, который с риском для жизни вместе с семьёй перебежал из северной Кореи и налаживает там новый быт. В фильме «Старый морпех» есть и круг его товарищей-эмигрантов, и семья, и новый бизнес и мечта о воссоединении страны. Всё вместе — увлекательно и объёмно. Кадр из фильма «Старый морпех». Фото: proficinema.ru Очень личным, глубоким и грустным получился фильм «Мания» канадской дебютантки Калины Бертен. В нём использован многолетний семейный архив — история душевного расстройства и родного брата и родной сестры. В поисках причин Калин пытается побольше узнать о своём отце, покинувшем семью много лет назад. Она выясняет, что у неё есть ещё 15 сводных братьев и сестёр. Это фильм-преодоление, за которым стоят не деньги, и не актуальная проблематика, а боль души и месяцы кропотливой работы. Кадр из фильма «Мания». Фото: proficinema.ru Свой фильм «Похвальное слово Ничему» режиссёр Борис Митич монтировал из съёмок, сделанных 62 операторами, которые по всему миру снимали сербского бродягу и его поэтические откровения. А фильм «Хана» про судьбу четырёх девушек с этим именем Джузеппе Карьери снимал годами в Индии, Нигерии, Сирии и Перу. Ну и, наконец, про русско-швейцарский фильм «Генезис 2.0», героически снятый на Новосибирских островах. Кадр из фильма «Похвальное слово Ничему». Фото: proficinema.ru Но был в программе документального конкурса фильм, который отличался не только глубоким личным мировосприятием, не только состраданием и не только огромной работой по многоступенчатой фильтрации материала, когда в фильм попадает лишь доля процента отснятого. Не только. Но и другим важнейшим качеством кино, которое проще всего обозначить словом «благословение». То есть когда в работе помогают ангелы. Или удача, если отступать от христианских аллегорий. Кадр из фильма «Хуго». Фото: proficinema.ru Вот в фильме «Хуго» Матеуша Вайды это отчётливо видно. В нём есть своя особенная драматургия — драматургия чуда. Ты сидишь и видишь, как это чудо вызревает, как оно обретает плоть и кровь.
У Дзидека, бывшего директора Луна-парка, простого и чрезвычайно обаятельного мужчины, умерла дочь. Она когда-то уехала в Испанию, вышла там замуж за китайца, который теперь отбывает срок за сутенёрство, а их общего сына Хуго Дзидек забрал в Польшу и живёт с ним вблизи автозаправки на окраине Познани, в небольшом фургоне. Мечтает крестить ребёнка, воспитывает как может, обороняется от польских социальных служб. Но отец-китаец скоро выйдет из тюрьмы и потребует вернуть сына. Саулюс Бержинис. Фото: festivalfilm.ru В настоящее время польскую документалистику, может быть, после российской, можно назвать лучшей в мире.
Самое удивительное в документальном кино высшей категории — это эффект сопричастности, когда ты перестаёшь задумываться над тем как это снято, когда камера как бы имплантирована внутрь сюжета. Для этого требуется не просто 4 года работы, как было в случае с «Хуго», не просто мастерство оператора, но ещё и подвиг сопричастности. А такой подвиг — всегда чудо. Ольга Свиблова. Фото: 100iz.ru Оглашая решение жюри, Саулюс Бержинис, знаменитый литовский документалист, автор «Кирпичного флага», лауреат «Серебряного Георгия», упомянул драматические споры в жюри, в состав которого также вошли Ольга Свиблова и Лиз Макинтайр, директор фестиваля документального кино в Шеффилде. Суть этих споров, конечно же, останется тайной. Скорее всего, фильм «Чистильщики» стал компромиссным решением. Вероятней всего, что этот мейнстрим отстаивала Лиз Макинтайр. Но, тем не менее, остаётся загадкой, как при участии Ольги Свибловой и Саулюса Бержиниса не лучшему фильму на фестивале достался «Серебряный Георгий». Лиз Макинтайр. Фото: festivalfilm.ru Заметим, кстати, что фильм «Чистильщики» уже стал лауреатом крупного фестиваля независимого кино «Сандэнс» в США и участником ещё нескольких смотров. В конкурсной программе ММКФ с некоторых пор могут участвовать кинокартины, которые были показаны на других фестивалях. К сожалению, в настоящее время ММКФ утратил былое значение в международной документалистике. По крайней мере «Артдокфесту», ориентированному на личное авторское кино, проходящему на той же площадке Каро-фильм в «Октябре», ММКФ уступает во многом.