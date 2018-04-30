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Премьера на Первом! Соломон Волков: «Диалоги с Валерием Гергиевым»
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Премьера на Первом! Соломон Волков: «Диалоги с Валерием Гергиевым» 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
2 мая в 23:20 на Первом канале состоится премьера удивительного фильма.
Помните, с каким трепетом все мы смотрели диалоги Волкова и Евтушенко? Это и правда было потрясающе. Теперь, к юбилею Валерия Гергиева, Соломон Волков, давный его знакомый по Питеру, но ныне живущий в США, побеседовал с ним.
И великий дирижер впервые подробно и откровенно расскажет о ключевых событиях своей жизни. Съемочная группа сопровождает героев фильма на гастролях в Вашингтоне и Нью-Йорке, а так же в России — в поезде, на котором маэстро вместе с музыкантами едет по городам страны в рамках Пасхального фестиваля — одного из главных детищ дирижера.
Откровенный рассказ о неизвестных эпизодах жизни Гергиева выходит в день его 65-летия. С юбилеем, Маэстро!
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