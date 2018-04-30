Лента «Мстители: Война бесконечности» установила новый мировой рекорд по кассовым сборам

Калифорния. США. Фильм «Мстители: Война бесконечности» установил новый мировой рекорд по кассовым сборам. Лента о приключениях Тони Старка , Тора, Черной вдовы, Капитане Америка, Халке, Соколином глазе, Алой ведьме и Вижене в первые выходные проката собрала 630 млн долларов, сообщает Интерфакс

Так, только в США супергеройский байопик от Marvel принес своим создателям порядка 250 млн долларов. Тогда как в Европе и мире актив четвертой части о «Мстителях» пополнился 380 млн долларов.

Таким образом, фильм от режиссеров Энтони и Джо Руссо в Америке побил рекорд восьмого эпизода «Звездных войн» от студии Дисней. В первый уик-энд проката «Пробуждение силы» заработало лишь 248 млн долларов.

Напомним, российские зрители еще не видели историю противостояния «Мстителей» и Таноса. Премьера «Войны бесконечности» состоится в четверг, 3 мая.