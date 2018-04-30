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На сайте Президентской библиотеки вышла первая часть фильма о фресках Мирожского монастыря
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На сайте Президентской библиотеки вышла первая часть фильма о фресках Мирожского монастыря 

Псковская губерния 1 час назад
На сайте Президентской библиотеки вышла первая часть фильма «Спасенные фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря», — об этом сообщил искусствовед и музеолог Олег Фёдоров. Главными экспертами в фильме стали сам Фёдоров и завотделом монументальной живописи и архитектуры Псковского музея-заповедника Таисия Круглова. В фильме рассказывается об истории и реставрации Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря, знаменитого своими фресками XII века. Фрески монастыря имеют мировое значение, отражая один из этапов развития византийской культуры. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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