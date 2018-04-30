«Остров собак» выходит в прокат. На какую аудиторию рассчитан мультфильм?

История про то, как всех собак выселили на мусорный остров, а один мальчик не сдался и поехал искать своего питомца на самом деле про нас и наше время, причем безо всякого цинизма. Настоящее произведение искусства для семейного просмотра, говорит кинообозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова

Лариса Малюкова кинообозреватель «Новой газеты» «Очень живописная, вручную сделанная, компьютером отработанная картина, и немножко винтажный стиль, который понравится взрослым. Очень много мыслей, и социальный аспект, и узнаваемый подчерк Уэса Андерсона, в котором немножко такой нарядный, ретро, витиеватый, с прихотливыми диалогами, хотя мрачный, конечно, отчасти. Совсем немного такая детская, но антиутопия тем не менее, но это и фэнтези, и очень современная история 21 века, где звери учат нас гуманизму и человечности».

На этот фильм Андерсона вроде бы сподвигла детская влюбленность. Для тех, кто следит за прихотливыми фильмами режиссера, «Остров собак» станет логичным продолжением и «Королевства полной луны», и «Бесподобного мистера Фокса». Никакой литературной основы сюжета здесь нет — это насквозь авторский проект со сложной и затратной кукольной анимацией, и все-таки больше для взрослых, говорит заместитель главного редактора журнала «Сеанс» Василий Степанов

Василий Степанов заместитель главного редактора журнала «Сеанс» «С одной стороны там есть насилие какое-то, мультипликационное, подчас совсем такое не смешное. С другой стороны, темы взрослые: экология, мигранты и такие острые вопросы в ней затрагиваются. Не случайно он открывал Берлинский фестиваль, который известен своей политической ангажированностью. Половина радости в том, чтобы угадывать, кто говорит за какую собаку, потому что каждый герой озвучен мега-звездой, от Джеффа Голдблюма до Скарлет Йохансон. Конечно, радость в том, узнаешь ты или нет Билла Мюррея , в каком-то ободранном псе, она, конечно, страшна, ее ничем не заменить, поэтому дубляж, наверное, не вариант».

В пользу этой позиции говорит и целая россыпь каламбуров, что называется «непереводимой игры слов». Кстати в одной из ролей, Йоко Оно — правда, у нее всего несколько реплик.