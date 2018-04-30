Уилл Смит был замечен на съемках предстоящего фильма «Близнец» (фото)

Актер Уилл Смит был замечен на съемочной площадке предстоящего фильма «Близнец», режиссером которого выступил трехкратный обладатель премии «Оскар» Энг Ли . На фотографиях актер играет для одной из эпизодических сцен, снимающихся в Колумбии.

Фантастический боевик расскажет о стареющем убийце, на пути которого встает его молодой клон. Помимо Уилла Смита, в картине будет задествована «королева крика» Мэри Элизабет Уинстэд , известная благодаря фильмам «Черное рождество», «Пункт назначения 3» и «Нечто».

Съемки фильма начались в конце февраля этого года, а его выход в широкий прокат в России запланирован на 3 октября 2019.