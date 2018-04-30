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Уилл Смит был замечен на съемках предстоящего фильма «Близнец» (фото)
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Уилл Смит был замечен на съемках предстоящего фильма «Близнец» (фото) 

Журнал ОК! 1 час назад
Актер Уилл Смит был замечен на съемочной площадке предстоящего фильма «Близнец», режиссером которого выступил трехкратный обладатель премии «Оскар» Энг Ли. На фотографиях актер играет для одной из эпизодических сцен, снимающихся в Колумбии.
Фантастический боевик расскажет о стареющем убийце, на пути которого встает его молодой клон. Помимо Уилла Смита, в картине будет задествована «королева крика» Мэри Элизабет Уинстэд, известная благодаря фильмам «Черное рождество», «Пункт назначения 3» и «Нечто».
Съемки фильма начались в конце февраля этого года, а его выход в широкий прокат в России запланирован на 3 октября 2019.
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