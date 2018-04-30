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Дэдпула не взяли в «Мстители»
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Дэдпула не взяли в «Мстители» 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Актёр Райан Рэйнольдс поздравил с успешной премьерой съёмочную группу фильма «Мстители: Война бесконечности». И сделал он это, как обычно, в стиле своего знаменитого героя.
В своём твиттере актёр опубликовал снимок ответа на запрос Дэдпула о присоединении к команде «Мстителей». Письмо подписано Тони Старком, и приговор его суров: «Нет. Категорически нет. Иди доставай профессора Х. Нет».
From a guy who never knows when to quit, I’m glad you guys never did. Congrats #Avengers. pic.twitter.com/voJshTKx5E
— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 29 апреля 2018 г.
Будучи парнем, который вечно не знает, когда остановиться, я рад, ребята, что вы тоже не останавливаетесь. Поздравляю, «Мстители»!
Болтливый наёмник и крушитель «четвёртой стены» существует в той же вселенной, что и Человек-паук, Халк, Железный человек и другие. Но он не попадает в фильмы Marvel, поскольку права на Дэдпула принадлежат Fox. После того, как Disney окончательно оформит покупку Fox, герой Рэйнольдса вполне может встретиться на экране с выжившими мстителями. Если, конечно же, Тони Старк передумает.
А пока что ждём премьеры «Дэдпул 2»: фильм попадёт на российские экраны 16 мая. И его герой тоже в некотором роде сразится с Таносом: и главного злодея «Мстителей», и Кейбла из «Дэдпула 2» играет Джош Бролин.
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