Дедпула не взяли. Райан Рейнольдс опубликовал ответ Тони Старка

Фильм «Мстители: Война бесконечности» вышел в широкий прокат 27 апреля. В картине, как и всегда, практически все персонажи вселенной Marvel, однако не хватало героя одного из самых обласканных критиками фильма студии — Дедпула в исполнении Райана Рейнольдса

За первые выходные картина смогла побить рекорд по кассовым сборам. Рейнольдс решил поздравить коллег по цеху на своей странице в Twitter.

Актер опубликовал письмо на «официальном бланке» компании Тони Старка . «Ответ» бизнесмена-супергероя пришел Дедпулу по теме: вступление в «Мстители».

Рейнольдс написал: «От парня, который не знает когда остановиться, рад что вы не сделали этого, ребята. Поздравляю»

В письме «Мстители» отказывают Дедпулу и предлагают найти другую супер-команду: «Нет. Исключено. Лучше спроси у профессора Икс. Нет. С уважением, Тони Старк».

Дэдпул входит в число персонажей Marvel, однако пока не появляется в фильмах киновселенной, из-за того что Disney не завершил поглощение Fox — в 2021 году.

Австралийская компания Geeky Sex Toys выпустила секс‐игрушки в честь выхода фильма «Мстители: Война бесконечности». Среди «игрушек» есть молот Тора «Мьельнир», «Рука Бесконечности» и другие.