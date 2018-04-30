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Дедпула не взяли. Райан Рейнольдс опубликовал ответ Тони Старка
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Дедпула не взяли. Райан Рейнольдс опубликовал ответ Тони Старка 

360tv.ru 1 час назад
Фильм «Мстители: Война бесконечности» вышел в широкий прокат 27 апреля. В картине, как и всегда, практически все персонажи вселенной Marvel, однако не хватало героя одного из самых обласканных критиками фильма студии — Дедпула в исполнении Райана Рейнольдса.
За первые выходные картина смогла побить рекорд по кассовым сборам. Рейнольдс решил поздравить коллег по цеху на своей странице в Twitter.
Актер опубликовал письмо на «официальном бланке» компании Тони Старка. «Ответ» бизнесмена-супергероя пришел Дедпулу по теме: вступление в «Мстители».
Рейнольдс написал: «От парня, который не знает когда остановиться, рад что вы не сделали этого, ребята. Поздравляю»
В письме «Мстители» отказывают Дедпулу и предлагают найти другую супер-команду: «Нет. Исключено. Лучше спроси у профессора Икс. Нет. С уважением, Тони Старк».
Дэдпул входит в число персонажей Marvel, однако пока не появляется в фильмах киновселенной, из-за того что Disney не завершил поглощение Fox — в 2021 году.
Австралийская компания Geeky Sex Toys выпустила секс‐игрушки в честь выхода фильма «Мстители: Война бесконечности». Среди «игрушек» есть молот Тора «Мьельнир», «Рука Бесконечности» и другие.
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