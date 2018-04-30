Звезды и комплексы. Как стать счастливой, не родясь красивой

Чтобы стать знаменитой и получить любовь миллионов зрителей, оказывается, вовсе не обязательно блистать красотой. Актрисы, чью внешность нельзя назвать идеальной, берут другим — талантом, шармом, обаянием, смелостью, самоиронией… В них невозможно не влюбиться! В Teleprogramma.pro вспоминает, что пришлось пережить знаменитым российским и зарубежным «некрасавицам» и как они боролись с собственными комплексами. Барбра Стрейзанд Кадр из фильма «Смешная девчонка»

Стрейзанд — это, пожалуй, самая знаменитая «некрасивая красавица» Голливуда. С детства Барбаре всячески пеняли за своеобразные черты лица, девочку бил отчим, дразнили сверстники.

Когда она решила стать актрисой, мать засмеялась: кто тебя возьмет, с твоим косоглазием, кривыми ногами, маленькими глазками и огромным носом! В знак протеста девочка выкрасила волосы в зеленый цвет. Мать силой побрила ее налысо. И в таком виде Барбара отправилась участвовать в кастингах.

Поначалу ее не воспринимали всерьез, но потом девушка получила несколько приглашений выступить в ночных клубах. Дело пошло. Теперь она представлялась «Барбра» — так, ей казалось, имя звучит более красиво и загадочно. Затем последовал мюзикл на Бродвее, записанный альбом с песнями, но окончательно судьба повернулась к ней лицом после выхода фильма «Смешная девчонка».

Актрисе в начале карьеры не раз предлагали «исправить» ее знаменитый нос с помощью пластики, но она отказывалась, порой это упрямство стоило неполученных ролей. Но победа в итоге осталось за ней, нос стал ее визитной карточкой, ее «изюминкой». Сегодня у ног Стрейзанд — миллионы поклонников. Тильда Суинтон Фото: globallookpress.com Эта актриса совершенно не блещет красотой в общепринятом смысле. Однако от ее лица невозможно отвести взгляд. Родители Тильды Суинтон — представители древнего шотландского рода.

Нетипичная для актрисы внешность никогда не смущала Тильду. Она всегда знала, что некрасива, и считала это преимуществом: не надо было все время помнить о своей красоте и вести себя соответственно, как это приходилось делать очаровательным подругам. Тильду не воспринимали как девочку, и она сама себя ею не считала. И ей было от этого комфортно — по ее признанию, она была защищена от всяческого давления.

Она почти никогда не красится, и на улицах к ней часто обращаются «сэр». По мнению Тильды, макияж заставляет выглядеть не самой собой, а кем-то другим. Она никогда не была замужем, но родила двоих близнецов. А еще Тильда — коммунистка Сара Джессика Паркер Кадр из фильма «Секс в большом городе»

Сара Джессика Паркер никогда не была красивой. И всегда знала об этом. Сейчас актрисе уже за 50, у нее муж и трое детей, а еще — бешеное обожание миллионов зрителей, полюбивших ее сразу после выхода первых серий «Секса в большом городе».

Однажды популярный мужской журнал назвал Сару Джессику Паркер «самой несексуальной женщиной». Несмотря на все самообладание и реалистичный взгляд на собственную внешность, актриса почувствовала обиду и боль. Она призналась, что долго не могла сказать мужу о публикации в журнале. Однако гораздо больше собственной внешности ее заботят семья, дети и карьера. Бьорк Кадр из фильма «Танцующая в темноте»

Актриса и певица из Исландии имеет абсолютно нестандартную внешность. Она напоминает космического пришельца или эльфа, однако у нее всегда было много поклонников-мужчин, некоторые из них даже дрались за Бьорк, а 21-летний маньяк Рикардо Лопес, совершив неудачное покушение на любимую певицу, покончил с собой.

Сама Бьорк признается: она давно привыкла к своей внешности и научилась принимать себя такой, какая она есть, а беспокоят ее лишь те фотографии, на которых она выглядит уставшей, — тогда она себе не нравится. Инна Чурикова Кадр из фильма «Плащ Казановы»

С самого раннего детства Инна Чурикова знала: она — некрасивая девочка. И юность, и молодость были омрачены сознанием этого, Инна страдала от комплекса неполноценности, понимая, что на нее не смотрят с восхищением юноши.

Выручала уверенность: однажды обязательно найдется человек, который оценит Инну и сочтет ее пусть не красавицей, но симпатичной и интересной, и полюбит ее. Ведь если в это не верить — как жить? А внешность между тем подводила снова и снова: Инну не приняли в театральный с первого раза — именно из-за некрасивости. А когда все-таки приняли, один из педагогов громко сказал про нее: «Она или дура, или гений».

Инна услышала, но все же это было не так обидно, как реплика другого педагога в приемной комиссии: «Вы знаете, кто такая Афродита? Посмотрите в зеркало. У вас нет с ней ничего общего».

Окончив Щепкинское училище, Чурикова стала играть в ТЮЗе кикимор и прочих уродин, и это больно било по самолюбию. Красавицей, любимой и счастливой Инна почувствовала себя, когда встретила своего мужа — режиссера Глеба Панфилова , который сделал ее звездой. Татьяна Васильева Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

Обладательница нестандартной внешности, Татьяна Васильева, по ее признанию, долгое время страдала от комплекса неполноценности, считая себя уродиной.

Правда, актрисой она мечтала стать с раннего детства и даже дала себе клятву — обязательно выучиться на артистку! Клятву она сдержала, а когда поняла, что в ее силах — завладеть умами и душами зрителей, заставить их восхищенно аплодировать, от комплексов не осталось и следа. Ведь талант — гораздо важнее, чем красота. Нелли Уварова Кадр из фильма «Не родись красивой»

На съемках сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой пришлось по ходу сюжета сотни раз слышать в свой адрес: некрасивая, страшная, уродина, ошибка природы… Актриса признается, что это было тяжело, но комплексов в связи с этим у нее не появилось.

Однажды Нелли принимала участие в радиопередаче, и ей пришлось выслушать массу звонков от слушателей, которые спорили: какая на самом деле актриса, которая играет Катю Пушкареву, красивая или уродина? Нелли слушала-слушала, а потом поняла, что ей совершенно все равно, кто что говорит. Вокруг нее всегда было много мужчин, а если понимаешь, что вызываешь мужской интерес, — комплексы из-за внешности не возникают. Олеся Железняк Кадр из фильма «Любовь в большом городе»

Появление этой актрисы на сцене «Ленкома» неизменно заставляет зрителей улыбаться: столько юмора, позитива и веселья она несет. Олеся Железняк — некрасивая? Да кто это придумал, по каким это канонам? О неправильных чертах лица зритель забывает мгновенно, а через пять минут Олесиной игры или общения с ней в нее уже влюблены все поголовно.

По словам Олеси, у нее нет никаких комплексов по поводу собственной внешности: для нее главное — любовь мужа и благополучие в семье, ведь на свете много вещей гораздо более важных, чем внешняя красота.