Объявлен победитель кинофестиваля «Российский хронограф» 

Картина также получила приз жюри за лучшую режиссуру. «Фильм рассказывает об иркутском купце первой гильдии Александре Сибирякове, который знаменит был не только своей благотворительной деятельностью, но и фантастическими, для своего времени, проектами по освоению Сибири: „улучшению сообщений, устройства в ней дорог и каналов, морских сношений ее с соседними странами“. Часть проектов ему удалось реализовать», — цитирует Коммерсант управление архивами. Всего в конкурсе участвовало 50 фильмов из 36 регионов страны. Это работы, созданные архивистами самостоятельно или совместно с профессиональными компаниями. Всероссийский фестиваль «Российский хронограф» проходил в Екатеринбурге впервые.