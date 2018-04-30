Ещё
Объявлен победитель кинофестиваля «Российский хронограф»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлен победитель кинофестиваля «Российский хронограф» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Картина также получила приз жюри за лучшую режиссуру. «Фильм рассказывает об иркутском купце первой гильдии Александре Сибирякове, который знаменит был не только своей благотворительной деятельностью, но и фантастическими, для своего времени, проектами по освоению Сибири: „улучшению сообщений, устройства в ней дорог и каналов, морских сношений ее с соседними странами“. Часть проектов ему удалось реализовать», — цитирует Коммерсант управление архивами. Всего в конкурсе участвовало 50 фильмов из 36 регионов страны. Это работы, созданные архивистами самостоятельно или совместно с профессиональными компаниями. Всероссийский фестиваль «Российский хронограф» проходил в Екатеринбурге впервые.
Ревизор.ru: последние новости
"Симпсоны" побьют еще один рекорд на американском ТВ В сети появились кадры нового фильма Ларса фон Триера Сиквел "Джуманджи" выйдет в конце 2019 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Киноляпы, которые никто не замечал24
После «Евровидения»: что стало с победителями8
Александра Серова окончательно перестали узнавать12
Видео
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение