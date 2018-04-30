«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные

Фильм "Мстители: Война бесконечности" стартовал с новым историческим рекордом. За первые выходные в прокате США картина собрала 250 миллионов долларов, опередив предыдущего рекордсмена — седьмой эпизод "Звездных войн", стартовавший в 2016 году с результатом 248 миллионов долларов.

Кроме того, фильм побил еще один рекорд — по мировым сборам, собрав 630 миллионов долларов против рекордных сборов восьмого "Форсажа", которые составляли 542 миллиона долларов.

Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC сообщила, что третья серия "Мстителей" пользовался в премьерный уикенд таким спросом, что многие кинотеатры были вынуждены работать 24 часа в сутки.

Однако рекорд по сборам за пределами США в премьерный уикенд "Мстителям" побить не удалось. Картина заработала 380 миллионов долларов, а лидером так и остался "Форсаж 8" с рекордными 443 миллионами. Вероятно, "Форсажу" удалось удержать рекорд потому, что "Мстителей" пока не показывали в Китае и России.