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«Псы под прикрытием» заговорят голосами Харламова и Асмус
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«Псы под прикрытием» заговорят голосами Харламова и Асмус 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
В новом дублированном трейлере семейной комедии «Псы под прикрытием» бравый пес-полицейский Макс и его верный отряд агентов с лицензией на укус едут на выставку собак, чтобы раскрыть международную аферу и раскусить заговор похитителей детеныша панды.
Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником — говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных. И сядут мошенникам на хвост.
Главных героев фильма — ротвейлера Макса и бордер-колли Дэйзи — озвучили звезды экрана Гарик Харламов и Кристина Асмус. Комедия для всей семьи с добрыми и веселыми болтающими четвероногими, приключения для зрителей любого возраста от создателей лучших комедий «Крошка из Беверли-Хиллз», «Смурфики», «Скуби-Ду», и «Мадагаскар — 3». Фильм выйдет в российский прокат 31 мая.
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