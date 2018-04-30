«Наша цель — „Кинотавр“: екатеринбуржцы снимают фильм про создание идеальной женщины

Молодые кинематографисты из Екатеринбурга приступили к съемкам нового фильма с актрисой «Коляда-театра» Алисой Кравцовой и актером Театра драмы Ильей Андрюковым в главных ролях. Как рассказал E1.RU продюсер фильма Константин Соловьёв, они решили не останавливаться на достигнутом (ребята в прошлом году сняли короткометражку в стиле «Интернов»).

— Наша цель — «Кинотавр»! — рассказал Константин Соловьёв . — Мы надеемся, что нам удастся принять участие в этом самом мощном кинофестивале. Мы снимаем кино на собственные средства, при технологической поддержке Свердловской киностудии. Сейчас самое главное — собрать деньги на приобретение лицензии на саунд-трек, для этого мы организовали сбор средств.

Как рассказали авторы фильма, идея фильма родилась, когда они собрались вместе, чтобы поесть пиццу.

— Главный посыл фильма — «человеку нужен человек», — говорит Константин Соловьёв. — Сам фильм называется «Деталь». Действие происходит в провинциальном российском городе. Главный герой Игорь — психотерапевт ФСИН , интроверт и перфекционист. Он уже несколько лет собирает идеальную женщину из бытового мусора, но не может найти последнюю деталь — левую грудь. Бутылку подходящей формы он замечает у незнакомой девушки на остановке, из которой она употребляет крепкие напитки. Главный герой готов на все ради заветной детали. Сможет ли он справиться со своей зависимостью, даже если придётся исцелить случайную спутницу?

Ребята сняли небольшой сюжет о том, как проходят съемки: