Ещё
Стали известны имена победителей «Волжских театральных сезонов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны имена победителей «Волжских театральных сезонов» 

ТРК Губерния 58 минут назад
Фото: ТРК Губерния
«Волшебная флейта» в постановке САТОБ стала лучшим спектаклем в опере.
Фото: ГБУК СО «Самарский театр юного зрителя „СамАрт“
Жюри подвело итоги фестиваля „Волжские театральные сезоны“. В этом году Гран-при вручили коллективу Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке за спектакль „День свадьбы“. Престижные награды достались и самарским театральным деятелям: „Волшебная флейта“ САТОБ стала лучшим спектаклем в опере. Приз за мужскую роль получил Антон Кузенок. За лучшую женскую роль в балете наградили Ксению Овчинникову (»Эсмеральда" САТОБ). Самарский академический театр драмы имени Горького отметили наградами за спектакль «Холстомер»: лучшая роль молодой актрисы (Наталья Ионова) и молодого актера (Владимир Морякин). «Пер Гюнт» Артема Устинова ("СамАрт") стал победителем в номинации «Работа молодого режиссера». В этом спектакле также выделили Арсения Плаксина — ему достался приз за музыкальное оформление.
Фото: ГБУК СО «Самарский театр юного зрителя „СамАрт“
Фото: ГБУК СО „Самарский театр юного зрителя „СамАрт“
ТРК Губерния: последние новости
25 лет на эфирной волне: в Самаре прошел городской фестиваль “Maxi Rock-2017” Известный органист Колин Эндрюс выступил на фестивале “Самарская осень” Зафиксировано более 100 случаев укусов клещей в Самарской области за неделю
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы67
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
После «Евровидения»: что стало с победителями9
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Видео
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение