Стали известны имена победителей «Волжских театральных сезонов» 

«Волшебная флейта» в постановке САТОБ стала лучшим спектаклем в опере.
Фото: ГБУК СО «Самарский театр юного зрителя „СамАрт“
Жюри подвело итоги фестиваля „Волжские театральные сезоны“. В этом году Гран-при вручили коллективу Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке за спектакль „День свадьбы“. Престижные награды достались и самарским театральным деятелям: „Волшебная флейта“ САТОБ стала лучшим спектаклем в опере. Приз за мужскую роль получил Антон Кузенок. За лучшую женскую роль в балете наградили Ксению Овчинникову (»Эсмеральда" САТОБ). Самарский академический театр драмы имени Горького отметили наградами за спектакль «Холстомер»: лучшая роль молодой актрисы (Наталья Ионова) и молодого актера (Владимир Морякин). «Пер Гюнт» Артема Устинова ("СамАрт") стал победителем в номинации «Работа молодого режиссера». В этом спектакле также выделили Арсения Плаксина — ему достался приз за музыкальное оформление.
Фото: ГБУК СО «Самарский театр юного зрителя „СамАрт“
Фото: ГБУК СО „Самарский театр юного зрителя „СамАрт“