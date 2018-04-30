В Кувейте с показа фильма «Салют-7» стартовала неделя российского кино

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 30 апреля. / ТАСС /. Неделя российского кино открылась в понедельник в Кувейте показом исторической драмы «Салют-7» (2017) Клима Шипенко , передает корреспондент ТАСС. Картина, повествующая о подвиге советских космонавтов, стала первой среди новинок российского кинопроката, вошедших в программу фестиваля.

Посол РФ Алексей Соломатин подчеркнул роль культуры в укреплении и развитии отношений между Россией и Кувейтом. По его мнению, «в представленных фильмах с разных сторон раскрывается понятие „русская душа“, что будет способствовать диалогу цивилизаций. Как рассказала в беседе с ТАСС арт-директор проекта Юлия Брагина, в эмират привезли „кино для широкого зрителя“. „Мы стремимся привлечь интерес кувейтской публики, познакомить их с культурой России и охватить такие общечеловеческие темы как космос, спорт, история“, — сказала она.

Среди гостей фестиваля, проявивших интерес к российскому кино, представители властей Кувейта, зарубежные дипломаты, местные журналисты, граждане Кувейта и граждане РФ, проживающие в Кувейте.