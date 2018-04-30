Ещё
В Кувейте с показа фильма «Салют-7» стартовала неделя российского кино
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кувейте с показа фильма «Салют-7» стартовала неделя российского кино 

ТАСС 20 минут назад
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 30 апреля. /ТАСС/. Неделя российского кино открылась в понедельник в Кувейте показом исторической драмы «Салют-7» (2017) Клима Шипенко, передает корреспондент ТАСС. Картина, повествующая о подвиге советских космонавтов, стала первой среди новинок российского кинопроката, вошедших в программу фестиваля.
Помимо «Салют-7» жители эмирата в ближайшие дни смогут увидеть на большом экране в здании Национальной библиотеки страны киноленты «Ледокол» (2017) Николая Хомерики, «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (2016) Артема Аксененко, «Призрак» (2015) Александра Войтинского и «Время первых» (2017) Дмитрия Киселева. Показ фильмов продлится до 4 мая и организован при содействии Министерства культуры РФ, Национального совета по культуре, искусству и письменности Кувейта, Фонда кино и посольства России.
Посол РФ Алексей Соломатин подчеркнул роль культуры в укреплении и развитии отношений между Россией и Кувейтом. По его мнению, «в представленных фильмах с разных сторон раскрывается понятие „русская душа“, что будет способствовать диалогу цивилизаций. Как рассказала в беседе с ТАСС арт-директор проекта Юлия Брагина, в эмират привезли „кино для широкого зрителя“. „Мы стремимся привлечь интерес кувейтской публики, познакомить их с культурой России и охватить такие общечеловеческие темы как космос, спорт, история“, — сказала она.
Среди гостей фестиваля, проявивших интерес к российскому кино, представители властей Кувейта, зарубежные дипломаты, местные журналисты, граждане Кувейта и граждане РФ, проживающие в Кувейте.
Для участия в кинонеделе в эмират прибыли и представители мира кино. Среди них заслуженные артисты России Сергей Пускепалис и Василий Мищенко, актер театра и кино Валерий Гришко, композитор Иван Бурляев.
Это уже третья неделя российского кино, проходящая в Кувейте. Первый раз отечественные киноленты были показаны кувейтскому зрителю в 2015 году, тогда программа была посвящена 70-летию Великой Победы, в 2016 году неделю кино открыл министр культуры Владимир Мединский. Традиционно фильмы показываются в оригинале с английскими и арабскими субтитрами.
ТАСС: последние новости
Российские фильмы за четыре месяца собрали в прокате больше, чем за прошлый год Умер народный артист РСФСР Геннадий Печников Настасья Кински получила спецприз на Московском международном кинофестивале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями8
Александра Серова окончательно перестали узнавать12
Видео
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение