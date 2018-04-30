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«Так жаль ее»: поклонники опечалены переменами во внешности Аманды Байнс
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«Так жаль ее»: поклонники опечалены переменами во внешности Аманды Байнс 

Eva.ru 12 минут назад
Фото: Eva.ru
В сети появились новые фотографии Аманды Байнс, некогда ставшей популярной после главной роли в фильме «Она — мужчина». В прошлом году пользователи сети были шокированы изменениями, произошедшими во внешности актрисы, и до сих пор ситуация не слишком улучшилась.
О том, кто такая Аманда Байнс, сейчас помнят немногие, а ведь совсем недавно актриса была звездой таких фильмов, как «Она — мужчина», «Лак для волос» и «Чего хочет девушка». Не выдержав ранней славы, Байнс приобрела множество пагубных привычек, сказавшихся на ее внешности, и от последствий не избавилась до сих пор. Сейчас Аманда не из тех, кого преследуют папарацци, но тем не менее фотографии актрисы порой появляются в сети. На новых снимках, сделанный в Беверли-Хиллз, Байнс до сих пор едва узнаваема. К тому же, она решилась сменить цвет волос, став брюнеткой, и он отнюдь ее не красит.
В сети до сих пор вспоминают, какой Аманда была 10 лет назад, хотя уже 8 лет она не появлялась на экране, что доказывает, какое блестящее будущее могло ждать актрису, не встань на ее пути многочисленные проблемы: «А ведь когда-то я считала ее фигуру идеальной» «Она психически нездорова, увы» «Я так и не поняла что с ней случилось» «Так жаль ее» «Печаль конечно, такая классная была» «Она была отличной комедийной актрисой, не каждая могла бы быть так органична в комедийной роли. Надеюсь выкарабкается и вернется в кино».
Надо отметить, что со времен своего последнего появления на публике Аманда заметно похудела, а потому преданные поклонники актрисы до сих пор надеются, что она сможет прийти в форму и снова порадовать своим появлением в кино. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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