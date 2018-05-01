«Какая красивая история!»: Екатерина Волкова поделилась впечатлениями от «Пятидесяти оттенков»

36-летняя актриса Екатерина Волкова любит смотреть кино, причем не только то, в котором снимается сама. На днях она открыла для себя творчество зарубежных коллег — три части эротического фильма «Пятьдесят оттенков», которые сняли по мотивам романов британской писательницы Эрики Леонард Джеймс. Телезвезда осталась в восторге от увиденного и поделилась впечатлениями с подписчиками.

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова любит коротать время за просмотром интересных кинолент. Оказалось, что фильмы «Пятьдесят оттенков» произвели на нее неизгладимое впечатление. Первая часть — «Пятьдесят оттенков серого» вышла еще в 2015 году, но актриса увидела ее только сейчас: «Вчера перед сном решила посмотреть кино… Наткнулась на „Пятьдесят оттенков серого“. Я слышала о книге, говорили, что пишет Эрика Джеймс очень откровенно. Включаю. Я не заметила, как посмотрела все 3 части и осталась без сна в принципе, так как наступило утро. Какая же красивая история! Да, много откровенных сцен, но это не пошло, не отвратительно, а именно красиво, и вся история взаимоотношений мужчины и женщины так нежна, трогательна».

По словам Екатерины, она с нетерпением ждала первого поцелуя главных героев и даже сама проговаривала текст, который хотела, чтобы они произнесли. Волкова подчеркнула, что ее «все еще не отпускает» и она планирует пересмотреть картины еще раз. Не секрет, что, несмотря на ошеломительный успех «Пятидесяти оттенков серого», отзывы об этом фильме весьма противоречивые. Люди указывали на то, что целевая аудитория ленты — неопытные подростки, но никак не взрослые, многим из которых она показалась откровенно смешной. Но, как видим, людям в возрасте за 30 тоже нравится романтическая история Анастейши Стил и Кристиана Грэя.

Подписчики Екатерины Волковой отреагировали на впечатления, которыми она поделилась с ними: «После книг фильмы — не особо. Либо большой перерыв между чтением и просмотром сделать». «Мне тоже очень понравилось, хотя муж раскритиковал!» «Понравилось, когда второй раз смотрела, книга, конечно, круче». «Боже, это не фильм, это позор. Мне смешно было смотреть на этих героев-любовников». «Лучше бы сначала прочитать, а потом смотреть. Книги в 100 раз лучше и интереснее. На мой взгляд, главный герой не очень соответствовал тому, как описала его автор в книге. Но всем по-разному». «Это не фильм, а недоразумение. Ну, еще несовершеннолетние такое любят, неземная любовь, все такое, ага».

Недоброжелатели советуют Екатерине Волковой больше времени уделять мужу, а не «примитивным фильмам». Также их беспокоит внешность актрисы, которую они в последнее время критикуют.

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