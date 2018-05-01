Кто родился 1 мая

Фатих Саубанович Сибагатуллин (68 лет), член Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. Занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, заместителя премьер-министра республики. Возглавлял администрацию Нурлатского района и г. Нурлат (Татарстан). Избирался депутатом Госдумы V и VI созывов.

Сергей Михайлович Катасонов (55 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Учредитель

Оренбургский городской общественный фонд «Центр социальных программ Сергея Катасонова». Возглавлял представительство Республики Башкортостан в Оренбургской области. Избирался депутатом Оренбургского городского Совета, а также Законодательного собрания области.

А ещё в этот день родились:

Юрий Григорьевич Хачатуров (66 лет), генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Проходил военную службу в Дальневосточном, в Белорусском военных округах СССР. После распада Советского Союза командовал мотострелковыми бригадами и армейскими корпусами Вооруженных сил Армении. Занимал посты заместителя министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Армении. Возглавлял Объединенный штаб ОДКБ, был секретарем Совета национальной безопасности Армении. В мае 2017 года был назначен генеральным секретарем ОДКБ.

Патрис Талон (60 лет), президент Бенина. В середине 1980-х годов основал компанию Sociеtе de Distribution Intercontinentale, специализирующуюся на торговле сельскохозяйственной продукцией. Впоследствии он стал владельцем ряда предприятий, которые занимались производством продуктов питания, хлопка, предоставлением транспортных услуг. В середине 2000-х годов Патрис Талон был признан самым успешным предпринимателем Бенина. 20 марта 2016 года избран президентом Бенина.

Виталий Вячеславович Мельников (90 лет) российский режиссер. Народный артист РСФСР. Первый же фильм — «Начальник Чукотки» — принёс режиссеру известность. Всего Виталий Мельников снял более 20 картин. Среди них такие любимые зрителями фильмы, как «Здравствуй и прощай», «Старший сын», «Уникум», «Выйти замуж за капитана», «Бедный, бедный Павел». К некоторым из своих картин он написал сценарии сам.

Виктор Петрович Астафьев (1924-2001), писатель. Участник Великой Отечественной войны. Его первый рассказ «Гражданский человек» был напечатан в 1951 году, а спустя два года вышла в свет первая книга «До будущей весны».

Перу Виктора Астафьева принадлежат романы «Тают снега», «Прокляты и убиты», повести «Перевал», «Где-то гремит война», «Царь-рыба», «Печальный детектив» и другие. Книги писателя переведены на многие языки мира.

Федор Хитрук заинтересовался мультипликацией после того, как на I Международном кинофестивале в Москве в 1935 году увидел мультфильмы, созданные Уолтом Диснеем . В 1962 году режиссёр снял свой первый анимационный фильм — «История одного преступления».

Он также автор сценариев и режиссёр мультфильмов: «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», «Дарю тебе звезду», «Фильм, фильм, фильм» и многих других. Созданные им анимационные ленты о Винни Пухе высоко оценил создатель диснеевского Винни Пуха Вольфганг Райтерманн.

Как аниматор Федор Хитрук создал около 200 персонажей в свыше 100 мультфильмах, среди них — Оле‑Лукойе, Снежная Королева и Красная Шапочка.

Герш Ицкович Будкер (1918-1977), советский учёный-физик. Академик АН СССР. Основал и возглавил Институт ядерной физики Сибирского отделения АН СССР (ныне институт носит его имя).

Учёный — автор многочисленных открытий и изобретений в области ядерных реакторов, ускорителей, физики высоких энергий, физики плазмы и управляемых термоядерных реакций.