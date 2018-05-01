Ещё
90 лет исполняется кинорежиссеру Виталию Мельникову
Далее:
Читайте также:
Ещё

90 лет исполняется кинорежиссеру Виталию Мельникову 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Виталий Вячеславович Мельников родился в 1928 году 1 мая. Детство он провел в селе Мазаново в Амурской области. В годы Великой Отечественной войны он был подростком и на фронт не попал. В 1952 году Мельников окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставниками были легендарные Сергей Юткевич и Михаил Ромм. Его первой большой работой стала приключенческая комедия «Начальник Чукотки» 1966 года, в которой режиссеру удалось рассказать историческую и во многом идеологическую историю легко, остроумно и захватывающе. Следует отметить, что больше десяти лет Мельников отсутствовал на больших экранах не просто так. В те годы областью его деятельности были научно-популярные ленты.
Будучи, как это принято называть, человеком «из народа», Мельников хорошо знал переживания и чаяния простого человека и относился к ним с большим вниманием. Для его фильмов характерно смешение жанров, вплоть до полного взаимопроникновения, что позволяет говорить об особом жанре: «кино Виталия Мельникова». Режиссер стремился открывать в будничности советских граждан поэзию, а в бесчеловечности режима — человеческие судьбы и чувства. Может потому ему так хорошо давались современные сюжеты. Мельников снимал фильмы, в том числе по пьесам Вампилова («Старший сын», «Отпуск в сентябре») и по сей день они входят в число лучших постановок знаменитого советского драматурга. С Мельниковым охотно сотрудничали такие звезды как Олег Даль, Станислав Любшин, Олег Ефремов, Евгений Леонов, Светлана Крючкова, Вера Глаголева и другие. Начиная с 90-ых годов, режиссер неоднократно обращался к исторической тематике, сняв такие ленты как «Царская охота», «Царевич Алексей» и «Бедный, бедный Павел». В 2012 году вышел фильм Виталия Мельникова «Поклонница», рассказывающий историю романа Антона Чехова и молодой писательницы Лидии Авиловой.
Teleprogramma.pro: последние новости
Брэд Питт снимет фильм о Харви Вайнштейне Остановила время: 44-летняя Пенелопа Крус показала, как выглядела в 15 лет «Реальные пацаны»: 8 лет спустя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями9
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение