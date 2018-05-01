90 лет исполняется кинорежиссеру Виталию Мельникову 

Виталий Вячеславович Мельников родился в 1928 году 1 мая. Детство он провел в селе Мазаново в Амурской области. В годы Великой Отечественной войны он был подростком и на фронт не попал. В 1952 году Мельников окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставниками были легендарные Сергей Юткевич и Михаил Ромм. Его первой большой работой стала приключенческая комедия «Начальник Чукотки» 1966 года, в которой режиссеру удалось рассказать историческую и во многом идеологическую историю легко, остроумно и захватывающе. Следует отметить, что больше десяти лет Мельников отсутствовал на больших экранах не просто так. В те годы областью его деятельности были научно-популярные ленты.
Будучи, как это принято называть, человеком «из народа», Мельников хорошо знал переживания и чаяния простого человека и относился к ним с большим вниманием. Для его фильмов характерно смешение жанров, вплоть до полного взаимопроникновения, что позволяет говорить об особом жанре: «кино Виталия Мельникова». Режиссер стремился открывать в будничности советских граждан поэзию, а в бесчеловечности режима — человеческие судьбы и чувства. Может потому ему так хорошо давались современные сюжеты. Мельников снимал фильмы, в том числе по пьесам Вампилова («Старший сын», «Отпуск в сентябре») и по сей день они входят в число лучших постановок знаменитого советского драматурга. С Мельниковым охотно сотрудничали такие звезды как Олег Даль, Станислав Любшин, Олег Ефремов, Евгений Леонов, Светлана Крючкова, Вера Глаголева и другие. Начиная с 90-ых годов, режиссер неоднократно обращался к исторической тематике, сняв такие ленты как «Царская охота», «Царевич Алексей» и «Бедный, бедный Павел». В 2012 году вышел фильм Виталия Мельникова «Поклонница», рассказывающий историю романа Антона Чехова и молодой писательницы Лидии Авиловой.