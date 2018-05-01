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Медведев поздравил с юбилеем Виталия Мельникова
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Медведев поздравил с юбилеем Виталия Мельникова 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 90-летием режиссера и сценариста Виталия Мельникова, сообщает РИА «Новости».
"В каждой Вашей картине — особый взгляд художника и редкий режиссерский талант. Ваши работы всегда получаются пронзительными, трогательными, душевными, очень искренними. Многие годы их любят, смотрят, пересматривают зрители", — отметил Медведев.
Виталий Мельников родился 1 мая 1928 года. В 1952 году окончил ВГИК, снял ряд документальных фильмов на Ленинградской студии научно-популярных фильмов, с 1964 года работал на студии «Ленфильм». Режиссер фильмов «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Ксения, любимая жена Федора» и других. В 1987 году Мельникову было присвоено звание народного артиста РСФСР.
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