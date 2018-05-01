Снова «Спящие». И их продолжение!

С вечера понедельника, 30 апреля, Первый канал начал повтор сериала «Спящие», многим уже полюбившегося. Ну а после него ждем продолжение — «Спящие-2».

Действие первой части разворачивается в 2013 году, второй — в 2015. Поскольку сюжет выписан на фоне реально происходящих в мире обострения обстановки на Ближнем Востоке и в условиях накала террористических проявлений, порой лента напоминает документалистику. Но это, конечно, кино художественное, просто созданное мастерами. Сериал снят по сценарию Сергея Минаева (телеведущий, главный редактор журнала «Esquire», автор книг «ДухLess», «Media Sapiens», «The Телки», «Р. А. Б»), а режиссером первой части был Юрий Быков (фильмы «Дурак», «Майор», сериал «Метод»).

Тем, кто запамятовал, напомним: «Спящие» — это программа иностранных спецслужб, предполагающая использование ранее внедренных в органы управления и крупного бизнеса агентов, ожидающих в «спящем режиме» команду на активные действия. По сюжету о программе знают лишь несколько ветеранов, создававших сеть. На фоне межгосударственного кризиса программа «Спящие» возобновляется.

Сергей Минаев уверяет, что в основу фильма легла реальная история об операции российских спецслужб и их противодействия западной разведке, которую ему рассказали его знакомые:

— Случилась она в 2013 году. На мой взгляд, у нас получился крепкий шпионский триллер, я очень доволен тем, как мы его сняли. Безусловно, пришлось изменить какие-то вещи, которые указывали на конкретных персонажей. Нас консультировали действующие сотрудники спецслужб. Какие-то истории в кино не попали, потому что они до сих пор являются государственной тайной. Но все, что касается методов передачи информации, методов вербовки, мы это показали достаточно достоверно.

Два главных героя фильма — офицер ФСБ Андрей Родионов (Игорь Петренко) и журналист Иван Журавлев (Дмитрий Ульянов). Они когда-то дружили, потом жизнь их развела. Родионов дослужился до полковника ФСБ, Журавлев стал очень известным журналистом. Один — государственник, консерватор, другой — жесткий либерал. По многим вопросам они не сходятся, постоянно спорят о том, что должно произойти со страной и как она должна развиваться. Это четко прописанные типажи. В фильме показано как работают медиа, журналисты, блогеры, правозащитники и люди, которые занимаются антикоррупционной общественной деятельностью. Описывая работу разведок, я старался избегать шаблонов. У нас идет война двух высокопрофессиональных спецслужб, каждая из которых отстаивает интересы своей страны. Шахматная партия абсолютно равных соперников.

По мнению же Юрия Быкова, «все персонажи в сериале вымышлены, любые совпадения случайны». Однако и режиссер признает:

— Подобные события в том или ином виде происходят. Мы строим художественный образ не в вакууме, а на фундаменте реально разворачивающихся процессов в социальной и геополитической сферах. На фоне противостояния двух систем главные герои любят, ненавидят, предают. «Спящие» — это и шпионская история, и драма, и любовный треугольник. А вообще мы снимали фильм про человека, который понимает, что такое ответственность за каждую человеческую жизнь.

Семь фактов о сериале «Спящие»

Режиссер Юрий Быков и автор сценария Сергей Минаев также сыграли роли в фильме. Игорь Петренко и Дмитрий Ульянов сами выполняли многие трюки.

«Спящие» (sleepers) — уже ставшее жаргонным выражение, употребляемое спецслужбами в разных странах, поэтому в название фильма английский и русский вариант.

О способе передачи разведданных рассказали консультанты фильма. Обмен информации через NFC метку — это абсолютно реальная история. В транспортных картах «Тройка», например, есть такая метка.

В фильме говорят на английском, арабском и китайском языках. Во время съемок этих сцен актеры говорили на иностранных языках, чтобы добиться правильной артикуляции, затем они были переозвучены носителями языка.

Создатели фильма показали различные национальные диаспоры — курдскую, армянскую, грузинскую и др., живущие в Москве.

По словам создателей, главный референс сериала — советский многосерийный телевизионный фильм «ТАСС уполномочен заявить».

Режиссером второй части фильма стал Сергей Арсланов. Игорь Петренко, сыгравший роль Родионова, рассказывает:

— После первого сезона прошло немного времени — около полутора лет. Родионов работает в банке. У него семья, неплохая работа. Ему бы жить и получать удовольствие. Но для моего героя легкость бытия убийственна. А ведь политические игры продолжаются, границы никто не отменял, и мир везде не наступил. Родионов понимает, что может еще принести пользу отечеству, и он оказывается незаменим в новом мире. Родионова возвращают на службу. За короткий промежуток времени вокруг Родионова происходит такое количество событий, что жизнь его сжимается, как пружина. Над фильмом работает сильнейшая команда. Во втором сезоне стало больше экшена. Действие разворачивается на границе Туниса и Ливии. Будет показано, как работают воздушно-космические силы и как ведется борьба с терроризмом.

Актер Мухаммед Али, исполнитель роли Ахмеда Салема, также поделился впечатлениями о картине:

— Мне было приятно, что режиссер Сергей Арланов где-то случайно увидел мою фотографию, и меня из Душанбе пригласили на съемки. В политическом детективе «Спящие 2» я играю антигероя — полевого командира Салема. Весь первый сезон о моем герое говорят, но его не показывают — он стоит за нападением на российское посольство. Салем — серый кардинал, его влияние в арабском мире велико. Через Салема проходит продажа ворованных произведений искусства, вывоз нефти.

Смотрите «Спящих» с 30 апреля на Первом канале по вечерам: 30 апреля и 1 мая в 23:20, 2 мая в 0:25, 3 мая в 23:30, 4 мая в 0:35. Вторую часть «Спящих» смотрите с 5 мая в 23:20, 6 мая в 23:30.