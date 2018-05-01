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Фильм «Танки» показали юнармейцам и военным РФ в Белоруссии
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Фильм «Танки» показали юнармейцам и военным РФ в Белоруссии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В основе сюжета фильма «Танки» — знаменитый испытательный пробег Т-34 от харьковского завода до Кремля в марте 40-го года.
В Белоруссии показали фильм Кима Дружинина «Танки» для юнармейцев в российских военных, которые несут службу в соседней стране. Картина получилась приключенческой — жанр, по мнению режиссера, незаслуженно забытый.
В основе сценария фильма «Танки» — знаменитый испытательный пробег Т-34 от харьковского завода до Кремля в марте сорокового. Все ради того, чтобы выпуск новых боевых машин одобрил лично Иосиф Сталин. По сценарию приключенческого фильма на советского изобретателя и его разработку начинают охоту немецкие диверсанты, а красноармейцы из-за секретности операции о пробеге ничего не знают и принимают незнакомые танки за вражеские. Они тоже пытаются сорвать планы Кошкина — главного героя картины и конструктора танка
В воинской части на территории Белоруссии сегодня не только показ фильма, здесь высадился целый «кинодесант». В рамках акции, подготовленной Министерством обороны, выступают известные исполнители. На сцену выходит Владимир Левкин — солист первого, самого популярного, состава группы «На-На». Авторскую композицию исполняет бессменный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.
Непривычно слышать лирические композиции в исполнении одного из главных комедийных режиссеров страны. Сразу после поэзии переход к прозе, Грачевский поделился забавными историями со съемок.
В апреле премьера фильма «Танки», посвященного Т-34 и его легендарному создателю Михаилу Кошкину, прошла на Международном Московском кинофестивале.
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