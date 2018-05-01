Фильм «Танки» показали юнармейцам и военным РФ в Белоруссии

В основе сюжета фильма «Танки» — знаменитый испытательный пробег Т-34 от харьковского завода до Кремля в марте 40-го года.

В Белоруссии показали фильм Кима Дружинина «Танки» для юнармейцев в российских военных, которые несут службу в соседней стране. Картина получилась приключенческой — жанр, по мнению режиссера, незаслуженно забытый.

В основе сценария фильма «Танки» — знаменитый испытательный пробег Т-34 от харьковского завода до Кремля в марте сорокового. Все ради того, чтобы выпуск новых боевых машин одобрил лично Иосиф Сталин. По сценарию приключенческого фильма на советского изобретателя и его разработку начинают охоту немецкие диверсанты, а красноармейцы из-за секретности операции о пробеге ничего не знают и принимают незнакомые танки за вражеские. Они тоже пытаются сорвать планы Кошкина — главного героя картины и конструктора танка

В воинской части на территории Белоруссии сегодня не только показ фильма, здесь высадился целый «кинодесант». В рамках акции, подготовленной Министерством обороны , выступают известные исполнители. На сцену выходит Владимир Левкин — солист первого, самого популярного, состава группы «На-На». Авторскую композицию исполняет бессменный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский

Непривычно слышать лирические композиции в исполнении одного из главных комедийных режиссеров страны. Сразу после поэзии переход к прозе, Грачевский поделился забавными историями со съемок.

В апреле премьера фильма «Танки», посвященного Т-34 и его легендарному создателю Михаилу Кошкину, прошла на Международном Московском кинофестивале.