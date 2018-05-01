Премьера на телеканале «МИР»: «Сделано в СССР» — правдивая драма о той эпохе

Помните ли вы времена СССР? Или, может быть, рассказывали? Магазины с тремя товарами на десяти полках, очереди, дефицит. Люди, одетые так непривычно, что мы и позабыли. Мысли, слова, образ жизни. Теперь все это можно посмотреть — и погрузиться. Полностью воссозданная реальность безвозвратно ушедшей эпохи на экране.

По отзывам зрителей, вот она — машина времени. Это лента «Сделано в СССР».

А клубы по интересам, под открытым небом — это были самые прочные социальные сети в мире по тем временам.

Еще живы ветераны, и уже растут новые бойцы.

Их называли «военными советниками». Теперь об этом и в кино можно начистоту. Тех, кто выполнял интернациональный долг за рубежом. «Голос Америки» тогда об этом рассказывал. Те самые «голоса», которые слушали тайком, за которые можно было сесть на раз-два.

И тот, кто лучше любит и понимает, тоже найдется. Это те самые времена, когда секса в СССР все еще официально нет, а слово адюльтер, неведомое, мудреное, не наше, — и комом растущая проблема в типичной крепкой советской семье. А любовь бьет через край, преступная, запретная — и поэтому еще более живучая.

Традиции старших, принципы воспитания, конфликты отцов и детей, жизнь тайком. А иногда и взаймы. Поколение «семидесятников» и сейчас мало чем удивишь.

Трудный выбор во времена, когда судьбы не гнулись, но ломались. Каким он будет?

Все 16 серий смотрите в среду, 2 мая, на телеканале «МИР» с 9:40.

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