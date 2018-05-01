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Мишель Пфайффер может составить компанию Анджелине Джоли в «Малефисенте 2»
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Мишель Пфайффер может составить компанию Анджелине Джоли в «Малефисенте 2» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Сиквел фэнтезийного фильма Disney «Малефисента» получает все более четкие очертания. Стало известно, что каст картины может пополниться еще одним звездным именем — Мишель Пфайфер ведет переговоры о съемках в фильме Хоакима Роннинга и в случае их успешного сыграет пока еще безымянную королеву.
К главной роли в «Малефисенте 2» вновь вернутся Анджелина Джоли и Эль Фаннинг, а недавно студия сообщила, что главного антагониста сыграет Эд Скрейн, известный по фильму «Дэдпул». Оригинальная картина, основанная на знаменитой сказке «Спящая красавица», вышла в 2014 году и сразу же завоевала сердца зрителей по всему миру, а для Эль Фаннинг продолжила дорогу к другим большим ролям в Голливуде. Сюжет сиквела «Малефисенты» пока держится в тайне, а его съемки обещают начать уже в этом году. попкорнnews
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