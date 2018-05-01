Мишель Пфайффер может составить компанию Анджелине Джоли в «Малефисенте 2»

Сиквел фэнтезийного фильма Disney «Малефисента» получает все более четкие очертания. Стало известно, что каст картины может пополниться еще одним звездным именем — Мишель Пфайфер ведет переговоры о съемках в фильме Хоакима Роннинга и в случае их успешного сыграет пока еще безымянную королеву.