Мишель Пфайффер может сыграть в «Малефисенте 2»

Сиквел фэнтезийного фильма Disney «Малефисента» получает все более четкие очертания. Стало известно, что каст картины может пополниться еще одним звездным именем — Мишель Пфайфер ведет переговоры о съемках в фильме Хоакима Роннинга и в случае их успешного сыграет пока еще безымянную королеву.

К главной роли в «Малефисенте 2» вновь вернутся Анджелина Джоли и Эль Фаннинг, а недавно студия сообщила, что главного антагониста сыграет Эд Скрейн , известный по фильму «Дэдпул».

Оригинальная картина, основанная на знаменитой сказке «Спящая красавица», вышла в 2014 году и сразу же завоевала сердца зрителей по всему миру, а для Эль Фаннинг продолжила дорогу к другим большим ролям в Голливуде.

Сюжет сиквела «Малефисенты» пока держится в тайне, а его съемки обещают начать уже в этом году.