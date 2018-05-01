Адриана Кьеза ди Пальма: «Женщинам всегда приходится работать больше, приходится кричать»

SNCMedia: Почему мы должны посмотреть фильм «Ричард спускается в ад», представленный на ММКФ? Что в нем привлечет зрителя?

Во-первых, я очень рада, что его включили в программу фестиваля. Я с удовольствием привезла его в Москву и счастлива, что его международная премьера прошла здесь. Не на каком-то другом фестивале, а именно на московском. Я доверяю московскому кинофестивалю, вижу, как он развивается, становится значимее, как улучшается организация.

Фильм особенный, потому что это мюзикл, в котором сочетается готика, опера и очень мрачный, психоделический поп. Он вдохновлен пьесой Шекспира «Ричард III». Вечной историей о жажде власти и мести. Сейчас на фильм много положительных отзывов от молодых людей. Это меня очень радует!

SNCMedia: Расскажите про свой любимый проект.

Это очень трудный вопрос, потому что я работала более чем над 300 фильмами. Наверное, я назову «Унесенные» Лины Вертмюллер , «Незнакомку» Торнаторе (там, кстати, играла русская актриса Ксения Раппопорт ), «Ран» великого японского маэстро Акуро Куросавы и еще «Шепоты и крики» единственного и неповторимого Ингмара Бергмана. Самый большой коммерческий успех, конечно, был у Рэмбо.

SNCMedia: У Италии прекрасное кино. У вас есть любимый итальянский фильм?

Конечно, на меня очень повлияли работы моего мужа Карло и все фильмы, которые он снимал в качестве кинематографиста с великими режиссерами. Такие фильмы, как, например, «Похитители велосипедов» Витторио Де Сика, «Рим — открытый город» Росселлини навсегда останется в истории мирового кинематографа. Я влюблена в великих режиссеров итальянского неореализма. А итальянские комедии? Это великолепно! Чего только стоит «Развод по-итальянски»! Благодаря таким фильмам и столь великим режиссерам я и влюбилась в кино.

SNCMedia: Но если бы вас попросили посоветовать один фильм человеку, который никогда не смотрел итальянское кино, что бы вы назвали?

«Похитители велосипедов». Однако я хотела бы также порекомендовать наш документальный фильм «Acqua e Zucchero Carlo Di Palma, i colori della vita» («Вода и сахар: Карло ди Пальма, все оттенки жизни») — это эмоциональное путешествие в величайшие моменты итальянского кинематографа через работы Ди Пальмы. От неореализма к работам Микеланджело Антониони «Взорвать» и «Красная пустыня», к итальянским комедиям виртуозных маэстро Скола и Моничелли, которые заслужили место в истории мирового кино. Бертолуччи, Никита Михалков , Вуди Аллен — все они сопровождают нас в этом путешествии. Наш фильм — это урок жизни, урок кино. И здесь я должна особенно поблагодарить Никиту Михалкова, который не только дал мне очень интересное интервью, но и возможность снять его на Красной Площади — мечта сбылась.

SNCMedia: Я знаю, что это не первый ваш визит в Россию. Какие у вас эмоции и впечатления от ваших последних поездок?

Страна сильно изменилась. Последние пять лет я приезжаю сюда каждый год, приезжала на «Европейскую киноакадемию», но в первый раз я приехала в 1983. Я тогда сопровождала актера Терренса Хилла, звезду спагетти-вестернов. Конечно, с тех пор все изменилось. И каждый год я замечаю, как город становится прекраснее. Грандиозный город! Все хорошо организовано, кругом чисто да просто все хорошо.

Самое важное для меня — русская натура. Я очень легко схожусь с русскими, чувствую себя здесь как дома. У меня здесь очень много друзей. Я с удовольствием приезжаю сюда, они с удовольствием навещают меня в Риме. Между нашими народами много общего, есть какое-то чувство, которое позволяет нам мгновенно понимать друг друга и чувствовать себя непринужденно. Я могу расслабиться, а мои русские друзья это понимают, они очень открытые.

SNCMedia: Русские и итальянцы действительно быстро сходятся.

Да, всегда! Это какой-то трюк, который всегда срабатывает. У нас никогда не бывает проблем с пониманием друг друга.

SNCMedia: Сменим тему. Что вы думаете по поводу движения #MeToo? Считаете это важным?

Я не хочу вас шокировать. Я не подписывала петицию. Потому что, во-первых, как женщина, которая начала работать в этой индустрии совсем молодой, я никогда не сталкивалась с такими проблемами. Думаю, мы можем сами себя защитить. Не думайте, что я против женщин! Я сама женщина, которая работала и добилась успеха. Не хочу, чтобы женщине давали место в правительстве или какой-то компании только из-за ее пола. Если она заслуживает, если она профессионал, то да, если нет, то не надо давать ей это место. Я думаю, что такая логика оскорбительна. Женщин, конечно, нужно защищать, их права, но я не согласна с трендом #MeToo.

Мне всегда приходилось работать больше. Да, это правда, что женщинам всегда приходится работать больше, приходится кричать. Я за человеческие права и не считаю, что нужны еще какие-то серьезные меры.

Думаю, это очень приятно, когда кто-то говорит: «Ты мне нравишься, ты красивая!». Сейчас мужчины испуганы, они больше не говорят комплименты. Так что я не подписывала петицию. Я счастливая женщина, которая будет бороться за права женщин.

SNCMedia: Выберете свой метод?

Я всегда выбирала свой собственный путь!

SNCMedia: Какой бы совет вы дали молодым профессионалам, которые только начинают свою карьеру в индустрии кино?

Не надо разочаровываться, сдаваться, потому что это очень тяжелая работа. Это совсем не легко. В вас должно быть упорство, вы должны верить в то, что делаете, надо быть смелым. Это не простая работа, но она стоит того. Она приносит вам такое удовольствие, наполняет вашу жизнь. Если вы строите карьеру в кино, то грань между личной жизнью и работой стирается. Но работа нравится вам так сильно, что вы даже не посчитаете это жертвой. Придется столкнуться со множеством сложностей, ваши иллюзии разрушатся. Вы можете работать над проектом, а потом кто-то говорит вам, что он ужасен. Вы проработали два года и ничего не произошло. На это потребуется время.

Сейчас продюсерам тяжело работать. У нас есть одна большая проблема — независимое кино. Мы не должны бороться за русское, итальянское или французское кино, мы должны бороться за независимое кино. Есть гигантские студии — это один мир, а мы — это совсем другой. Независимое кино должно жить, потому что без него не будет креативности, новых идей.