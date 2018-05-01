Картина об Уитни Хьюстон готовится к выходу на экраны 

Студия Miramax совместно с Roadside Attractions готовят к выходу документальный фильм «Уитни» о жизни и профессиональном пути поп-певицы Уитни Хьюстон. Эта работа стала первой, которую одобрили в Фонде наследия легендарной певицы. На должность режиссера был приглашен Кевин Макдональд, известный по своим картинам «Последний король Шотландии» и «Черное море». Премьера пройдет в рамках следующего международного кинофестиваля в Каннах.
Уитни Хьюстон удалось поставить рекорды практически во всех возможных «соревновательных» дисциплинах, по которым сравнивают достижения популярных исполнителей. Она с детства обладала широчайшим певческим диапазоном, который с возрастом лишь расширила и укрепила. Ее альбомы разошлись во всем мире тиражом в 170 миллионов экземпляров. Восемь ее альбомов подряд стали мультиплатиновыми. Семь раз подряд ее песни становились на первое место в мировых хит-парадах. Также Уитни стала первой женщиной, дебютировавшей в альбомном чарте Billboards на первом месте. Творчество Хьюстон послужило источником вдохновения для нескольких поколений музыкантов, в частности о ее влиянии рассказывали такие суперзвезды как Марайя Кэри, Леди Гага, Бейонсе и другие. К сожалению, платой за головокружительный профессиональный успех стала несчастливая личная жизнь, продолжительные депрессии и наркозависимость, в конечном итоге погубившие яркую и уникальную певицу, — пишет thr.ru.