Юлия Савичева высказалась о «Нелюбви» Звягинцева

Молодая исполнительница решила окунуться в мир российского кино, посмотрев фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева

Юлия призналась, что намеревалась познакомиться с этой картиной уже давно, но даже представить не могла, какое впечатление произведет на нее данная история, пропитанная такими человеческими пороками, как слабость, глупость и эгоизм.

Савичева оценила правдоподобную игру актеров, заметив, что некоторые персонажи на самом деле вызвали сильный прилив ненависти, в то время как других было очень жаль. По мнению Савичевой, большая заслуга режиссера в способности показать естественные эмоции, затронув тему, актуальную во все времена.

Певица сделал важный вывод: семья должна создаваться только на таком прочном фундаменте, как любовь. В атмосфере благополучия должны рождаться и воспитываться дети. Юлия заявила, что человек обязан обдумывать свои поступки, чтобы впоследствии никого не обвинять в допущенных ошибках. Савичева напомнила поклонникам о ценности родных людей и того, что преподносит судьба.

Поклонники ответили Юлии: «Фильм действительно тяжёлый, но смотреть такие проекты надо, и подросткам показывать. Актеры шикарно сыграли, каждый образ яркий!», «Этот фильм, конечно, та ещё дрянь. Все нутро вывернул. Но посмотреть надо».