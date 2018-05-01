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Юлия Савичева высказалась о «Нелюбви» Звягинцева
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Юлия Савичева высказалась о «Нелюбви» Звягинцева 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Молодая исполнительница решила окунуться в мир российского кино, посмотрев фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.
Юлия призналась, что намеревалась познакомиться с этой картиной уже давно, но даже представить не могла, какое впечатление произведет на нее данная история, пропитанная такими человеческими пороками, как слабость, глупость и эгоизм.
Савичева оценила правдоподобную игру актеров, заметив, что некоторые персонажи на самом деле вызвали сильный прилив ненависти, в то время как других было очень жаль. По мнению Савичевой, большая заслуга режиссера в способности показать естественные эмоции, затронув тему, актуальную во все времена.
Певица сделал важный вывод: семья должна создаваться только на таком прочном фундаменте, как любовь. В атмосфере благополучия должны рождаться и воспитываться дети. Юлия заявила, что человек обязан обдумывать свои поступки, чтобы впоследствии никого не обвинять в допущенных ошибках. Савичева напомнила поклонникам о ценности родных людей и того, что преподносит судьба.
Поклонники ответили Юлии: «Фильм действительно тяжёлый, но смотреть такие проекты надо, и подросткам показывать. Актеры шикарно сыграли, каждый образ яркий!», «Этот фильм, конечно, та ещё дрянь. Все нутро вывернул. Но посмотреть надо».
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