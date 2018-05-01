О лице и роже

На экраны вышел фильм «Лицо» Малгожаты Шумовской . Это один их «хитов» недавно завершившегося Московского кинофестиваля. Ранее картина стала украшением Берлинале, где получила Гран-при жюри. Ну, и чем не повод посмотреть на большом экране новую яркую польскую ленту?

«Лицо» рассказывает историю молодого длинноволосого красавца Яцека (Матеуш Косьцюкевич) — первого парня на деревне. Он работает на уникальной стройке — возведении самой высокой в мире скульптуры Христа. Это, кстати, реальный факт: гигантская статуя Иисуса , превосходящая своими размерами знаменитую скульптуру в Рио-де-Жанеро, с недавних пор действительно появилась в Польше, она воздвигнута неподалеку от провинциального городка Свебодзин.

Во время строительных работ Яцек случайно падает с огромной высоты, чудом остается жив, но расшибает в хлам свое смазливое лицо. Парню в варшавской клинике делают сложнейшую операцию, в результате которой его лицо напоминает отныне не лицо, а рожу или морду. Оригинальное название фильма «Тваж», кстати говоря, вполне поддается и такому жесткому толкованию. Но наш герой, выйдя из больницы, не осознает своего уродства. Он кажется себе прежним — красивым и рисковым парнем. И не очень понимает, почему его избегает бывшая невеста, звезда местных танцполов, которая пошла по рукам, хотя еще несколько месяцев назад страстно хотела выйти замуж за Яцека…

Впрочем, и все население городка, поначалу с энтузиазмом воспринявшее возвращение героя в родные пенаты (как же, на пару недель он стал местной знаменитостью, за которой гонялись варшавские телевизионщики), начинает тяготиться новоявленным Квазимодо, чей неприглядный облик портит местный пейзаж. Мальчишки обидно обзывают Яцека «мордой» и швыряют в него камнями. Родственники безрадостно подсчитывают убытки от содержания нетрудоспособного, что-то нечленораздельно мычащего парня. Прихожане костела во главе со сластолюбивым и сребролюбивым ксендзом не торопятся скинуться на дальнейшее лечение бедолаги. И даже мать отказывается признавать в Яцеке родного сына, требуя совершить по отношению к уродцу обряд экзорцизма, сиречь, изгнания бесов…

Заявленная в начале как бытовая трагикомедия, картина Шумовской постепенно приобретает отчетливо выраженные сатирические, саркастические мотивы, а в финале выходит на серьезные социальные обобщения. Ситуация с потерей главным героем своего лица становится своеобразной лакмусовой бумажкой, благодаря которой режиссер проявляет на экране неприглядное, увы, лицо современного польского общества.

Внешне это самое общество исполнено показного благочестия, но на самом деле, говорит своим фильмом режиссер, оно привержено зависти, стяжательству, блуду, фарисейству и прочим смертным грехам. Правоверные католики, усердно посещающие воскресные мессы, по большому счету предали заветы Христа, отвернувшись и отказавшись от своего ближнего — такой же Божьей твари, как и они сами.

Жестокий диагноз? Безусловно. Не случайно фильм, столь высоко оцененный в Берлине, в самой Польше встретил противоречивый прием. Некоторые зрители сочли нарисованный портрет польского общества несправедливым, злым шаржем. Но, как говаривал в таких ситуациях Николай Васильевич Гоголь , неча на зеркало пенять, коли рожа крива.

Лично мне картина Шумовской кажется не только отважным, но и важным, убедительным, точным, местами смешным, местами горьким высказыванием о современных нравах, к слову говоря, не только польских. И я с чистой совестью и легким сердцем могу рекомендовать этот фильм тем, кто еще со времен первых картин Анджея Вайды любит «кино морального непокоя», как его называют сами поляки.