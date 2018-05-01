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Создатель «Симпсонов» о критике в адрес героя Апу: «Люди обожают притворяться, что их оскорбили»
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Создатель «Симпсонов» о критике в адрес героя Апу: «Люди обожают притворяться, что их оскорбили» 

DTF.RU 30 минут назад
Фото: DTF.RU
Мультипликатор не придал жалобам на стереотипность героя-индийца большого значения и уверен, что со временем это пройдёт.
Создатель «Симпсонов» и «Футурамы», Мэтт Грейнинг (Matt Groening), в интервью газете USA Today впервые прокомментировал волну критики в адрес одного из персонажей, индийца Апу.
Образ стали активно обсуждать после выхода документального фильма «Проблема с Апу», автор которого поднимал проблему «навязывания стереотипов» в мультфильме. Он обсуждал её со своими гостями, в том числе сценаристами «Симпсонов» и знаменитостями южноазиатсоого происхождения.
С критикой, высказанной в фильме, согласились многие зрители, и посчитали, что героя-индийца необходимо переработать, чтобы он не представлял собой лишь стереотип.
Грейнинг признался, что не придавал большого значения подобным высказываниям, и, судя по всему, не считает критику серьёзной.
Я горжусь тем, что мы делаем в [«Симпсонах»]. И, мне кажется, что сейчас такое уж время в нашей культуре, когда люди обожают притворяться, что их оскорбили.
мультипликатор
В середине апреля в очередном эпизоде шоу появилась сцена, в которой ситуацию высмеяли, на что публика отреагировала неоднозначно.
Мультипликатор отказался как-то объяснять эпизод с ответом на критику, попросив «дать сериалу говорить за себя».
В ответ на вопрос, стала ли со временем сатира «Симпсонов» мейнстримом, Грейнинг отметил, что сериал критиковали и в его ранние годы, но это не повлияло на него.
Когда мы только начинали, всем казалось, что из-за нас мир катится в тартарары. Барт заявлял: «Я — двоечник, и горжусь этим». Футболки с «Симпсонами» тогда запрещали в школах.
Думаю, что все эти споры о сериале тогда затевали, опять же, люди, которые притворялись, что их оскорбили. И «задевало» их лёгкое нахальство Барта.
Я знал, что это когда-нибудь пройдёт.
мультипликатор
Автор «Проблемы с Апу», комик Хари Кондаболу (Hari Kondabolu), ответил на слова создателя «Симпсонов», сравнив его позицию со «взглядом троллей из интернета».
Ранее на критику ответил и актёр, озвучивший Апу, Хэнк Азариа (Hank Azaria). Он извинился за то, что его работа могла кому-то причинить боль, и заявил, что готов отказаться от роли, если потребуется.
#симпсоны #сериалы
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