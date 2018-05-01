Ещё
Рената Литвинова страдает от потери близкого
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рената Литвинова страдает от потери близкого 

Дни.ру 43 минуты назад
Фото: Дни.ру
Актриса. режиссер и сценарист Рената Литвинова на своей странице в Instagram сообщила о смерти актрисы Елены Величко. Судя по тону, в котором выдержанно послание, они были близкими подругами.
Елене Величко было всего 32 года. Что стало причиной ее скоропостижной кончины — не сообщается.
"Леночка Величко — прощай… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала Рената Литвинова под фотографиями актрисы. «Актриса театра мимики и жеста прообраз ЯИ из моей повести „Обладать и принадлежать“, по которой Валерий Тодоровский снял фильм „Страна глухих“», — добавила она.
Картина «Страна глухих» вошла в список 100 главных русских фильмов и принесла мгновенную популярность сыгравшим в ней Дине Корзун и Чулпан Хаматовой. Лента повествует о танцовщице по имени Яя, которая почти ничего не слышит. Она мечтает однажды скопить денег на дорогу в «страну глухих», где все будет хорошо.
Образ девушки с нарушением слуха был списан именно с Елены Величко. Однако ее слава фильма почти не затронула. В кино она появилась лишь однажды — в фильме 1990 года Leningrad, November, снятому по сценарию Ренаты Литвиновой. Творить она предпочитала на подмостках Театра мимики и жеста.
Дни.ру: последние новости
В Сети появилось откровенное фото звезды "Физрука" "Хохлы затравили": россияне назвали причину смерти актера из "Сватов" Бросил детей: Первый канал залез в "грязное белье" Юрия Яковлева
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли1
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Знаменитости, которых подменили двойниками29
Видео
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение