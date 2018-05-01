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Поклонники объяснили, почему Блейк Лайвли внезапно удалила фотографии из Инстаграма
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Поклонники объяснили, почему Блейк Лайвли внезапно удалила фотографии из Инстаграма 

Журнал ОК! 1 час назад
Блейк Лайвли внезапно удалила все фотографии и подписки в Инстаграме. После того, как актриса почистила свою социальную сеть, она поделилась фотографией листка с непонятным шифром и загадочным вопросом: «Что случилось с Эмили?». Сейчас это вопросительное предложение заняло место в строке «bio» в ее аккаунте.
Поклонники Блейк обратили внимание, что теперь она подписана на 27 девушек с именами Эмили Нельсон. Многи поклонники предположили, что внезапные перемены связаны с предстоящем выходом фильма Пола Фейга «Простое одолжение», в котором Блейк сыграла одну из главных ролей вместе с актрисой Анной Кендрик. Картина является экранизацией одноименной кнги, в которой рассказывается о таинственном исчезновении девушки по имени Эмили Нельсон.
Перед премьерой фильма актриса посетила кинофестиваль CinemaCon. Мировая премьера картины назначенана 14 сентября,
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