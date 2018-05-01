Козловский угодил в новый скандал

Режиссерская проба пера актера Данилы Козловского — фильм «Тренер» снова у всех на слуху. Не успел утихнуть скандал с нелицеприятными заявлениями актера о россиянах, жёстко раскритиковавших его кино, как возник новый, посерьёзнее. Известный в индустрии телеграм-канал «Закулиска» обвинил создателей «Тренера» в плагиате индийского фильма «Индия, вперёд!».

Напомним, сюжет «Тренера» разворачивается вокруг футболиста национальной сборной Юрия Столешникова , которого также сыграл Козловский. В товарищеском матче со сборной Румынии герой не смог забить пенальти, со скандалом покинул команду и стал тренером провинциального футбольного клуба «Метеор».

Однако, по мнению авторов «Закулиски», «вся сюжетная линия „Тренера“ заимствована из фильма 2007 года „Индия, вперед“. С самого начала и до конца». Различия между фильмами небольшие, пишут в «Закулиске», однако «все основные повороты подряд с небольшими различиями».

«Разнятся виды спорта (главный герой в индийском фильме проигрывает в крикет, а в «Тренере» в футбол), даже также не забивает пенальти, проходит 7 лет, а не 2, как у нас, приглашают возглавить команду по женскому хоккею на траве, а не провинциальный футбольный клуб, отношения в команде и с командой не складываются, вместо нашего градоначальника — председатель некоего индийского комитета, который чинит препятствия, ну и финал одинаковый», — утверждают в телеграм-канале.

Авторы сравнительного разбора допускают, что создатели «Тренера» могли просто адаптировать сценарий «Индии», но тогда «надо напрямую говорить, что это адаптированный индийский сценарий».

«Но похоже, что это — не адаптация. А просто авторское воровство. И неужели компания «Три Тэ» Никиты Михалкова и «Россия 1», которые являются основными продюсерами, не в курсе?! Данила Козловский ладно… Актер. Что с него взять», — заключают в «Закулиске».

Создатели «Тренера» пока никак не комментируют эти обвинения, сам фильм, тем временем, ставит рекорды. Картина вышла в прокат 19 апреля и, по последним данным портала kinobusiness, вторую неделю возглавляет российский прокат по кассовым сборам: за прошедшие выходные собрано 147,4 миллиона рублей. Общие сборы картины превышают 570 миллионов рублей.