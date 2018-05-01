Съемки фильма о женщине-астронавте проходят на комплексе «Байконур»

АСТАНА, 1 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Съемки фильма «PROXIMA» о женщине-астронавте проводят на комплексе «Байконур» в Казахстане представители российской кинокомпании «Тандем продакшн» и французской кинокомпании «Дхарамсала».

"Как рассказала руководитель пресс-службы администрации города Байконур, представители кинокомпаний работали на космическом комплексе «Байконур» в течение недели. В фильме под рабочим названием «PROXIMA» снимаются французская актриса Ева Грин , известная по ролям в картинах «Казино Рояль», «Дом странных детей Мисс Перегрин», а также ее американский коллега Мэтт Диллон ", — сообщает международное агентство «Казинформ».

Режиссер кинокартины — Элис Винокур из Франции. Фильм посвящен теме космонавтики. Ева Грин сыграет роль женщины-астронавта, готовящейся к длительной миссии на Международной космической станции. По замыслу создателей картины, это будет история о том, как преодолеть свои страхи и боль ради цели, более важной, чем жизнь.

"Как стало известно, съемки картины уже велись в подмосковном Звездном городке, где героиня тренируется для предстоящего полета и морально готовится к долгой разлуке с маленькой дочерью", — отмечает «Казинформ».

Город Байконур и одноименный космодром образуют комплекс «Байконур». В соответствии с соглашением, подписанным президентами России и Казахстана Борисом Ельциным Нурсултаном Назарбаевым 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года космодром «Байконур» был передан России в аренду сроком на 20 лет. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года (ежегодная арендная плата — $115 млн).

Ранее сообщалось, что всего за период аренды комплекса «Байконур» в доходную часть бюджета Казахстана поступила плата в размере $2,6 млрд При этом вопрос использования средств, полученных от аренды комплекса, решается в соответствии с бюджетным законодательством Казахстана.