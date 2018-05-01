Киберспортсмены озвучат несколько ролей в немецком дубляже «Дэдпула 2»

Для этого команда профессионалов по League of Legends заключила сделку с Fox.

Двое про-игроков из Германии, Фабиан «Sheepy» Маллант и Фабиан «Exileh» Шуберт, приняли участие в записи дубляжа для сиквела «Дэдпула».

Об этом объявили в Твиттере их команды, Unicorns of Love.

Кого именно озвучат киберспортсмены, на данный момент неизвестно. Судя по всему, это будут эпизодические или второстепенные роли, так как сами игроки попросили поклонников угадать, где звучат их голоса.

К фильму даже выпустили шуточный рекламный ролик, в котором Sheepy якобы объявляет, что будет дублировать самого Дэдпула.

Согласно источникам Forbes , Маллант и Шуберт появятся в фильме благодаря сделке между Fox и Unicorns of Love. Судя по всему, это первый раз, когда крупная киностудия вступает в партнёрство с киберспортивной организацией.

Продолжение «Дэдпула» уже не впервые продвигают подобным необычным образом. К примеру, для российского рынка Fox «локализовали» постер фильма, добавив на него пельмени и огурцы.

Картина выйдет в прокат 17 мая.

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