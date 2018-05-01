Мы не поверили глазам: новое фото звезды сериала «Физрук» Полины Гренц 

Полина Гренц (23) прославилась после выхода на экраны сериала «Физрук». Там она сыграла добрую школьницу Сашу Мамаеву, кстати, пышку. Тогда специально для роли актрисе пришлось набирать вес.
🏀🏀🏀 #вспомнимкакэтобыло #физрук #закадром
Публикация от Polina Grents♥️ (@thepolinagrents)
12 Июл 2015 в 6:42 PDT Закончив работу над сериалом, Полина начала стремительно худеть. В своем Instagram Гренц постоянно делится успехами, показывая результаты упорных тренировок.
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И вот, недавно актриса выложила новое фото: она на подоконнике в нижнем белье и рубашке. Фанаты Полины пришли в полный восторг. «Фигура отменная»; «Побольше таких фоток»; «Мамаева уже не та»; «Не узнать тебя просто)))», — пишут подписчики в комментариях.
Крутой результат, правда?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/my-ne-poverili-glazam-novoe-foto-zvezdy-seriala-fizruk-poliny-grents/