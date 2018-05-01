Ещё
Мы не поверили глазам: новое фото звезды сериала «Физрук» Полины Гренц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мы не поверили глазам: новое фото звезды сериала «Физрук» Полины Гренц 

Peopletalk 13 минут назад
Фото: Peopletalk
Полина Гренц (23) прославилась после выхода на экраны сериала «Физрук». Там она сыграла добрую школьницу Сашу Мамаеву, кстати, пышку. Тогда специально для роли актрисе пришлось набирать вес.
🏀🏀🏀 #вспомнимкакэтобыло #физрук #закадром
Публикация от Polina Grents♥️ (@thepolinagrents)
12 Июл 2015 в 6:42 PDT  Закончив работу над сериалом, Полина начала стремительно худеть. В своем Instagram Гренц постоянно делится успехами, показывая результаты упорных тренировок.
все слайды
И вот, недавно актриса выложила новое фото: она на подоконнике в нижнем белье и рубашке. Фанаты Полины пришли в полный восторг. «Фигура отменная»; «Побольше таких фоток»; «Мамаева уже не та»; «Не узнать тебя просто)))», — пишут подписчики в комментариях.
Крутой результат, правда?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/my-ne-poverili-glazam-novoe-foto-zvezdy-seriala-fizruk-poliny-grents/
Peopletalk: последние новости
Еще один режиссер? Дженнифер Лоуренс гуляет под руку с Дэвидом О. Расселом Последний месяц весны. Что смотреть в кино в мае? Константин Хабенский, Мария Кожевникова и Ксения Раппопорт на премьере фильма «Собибор»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли1
7 фильмов, чтобы поверить в себя1
Видео
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение