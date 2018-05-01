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Создатели «Мира Дикого Запада» обыграли изображение девушки со стоковой фотографии
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Создатели «Мира Дикого Запада» обыграли изображение девушки со стоковой фотографии 

Мир фантастики 1 час назад
Создатели сериала «Мир Дикого Запада» очень любят играть со зрителями. В шоу часто мелькают различные отсылки, «пасхалки» и некоторые неприметные детали, которые на первый взгляд никак не связаны с сюжетом. Во втором сезоне пока что вышло лишь два эпизода, но внимательные зрители уже разглядели кое-что любопытное.
Помните вот эту фотографию? Это из-за неё программа Долорес стала функционировать неправильно, зарождая в голове андроида самостоятельные мысли. По сюжету на ней изображена невеста Уильяма.
Внимательные зрители выяснили, что на самом деле эта фотография — изображение со стока (фотобанка) GettyImages. На такие порталы выкладывают свои работы профессиональные фотографы — пользователи фотобанков должны заплатить небольшую цену, чтобы пользоваться опубликованными изображениями.
Тогда зрители приняли это за оплошность создателей сериала, хотя кое-кто посчитал такой ход частью маркетинговой кампании, ведь автор фотографий с девушкой — некий Эрик фон Вебер. Его фамилия совпадает с фамилией Арнольда Вебера, одного из разработчиков парка.
Второй сезон показал, что шоураннеры не забыли об этой фотографии. В одном из кадров сюжетной линии прошлого мы видим невесту Уильяма — ту самую девушку. Её зовут Джульет.
Роль Джульет исполнила актриса и модель Клэр Юнабиа (Claire Unabia). На IMDb указано, что она появится лишь в одном эпизоде шоу — во второй серии второго сезона. Скорее всего, больше в сюжете Джульетт никак себя не проявит — разве что лишь в качестве изображения на фотографии.
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