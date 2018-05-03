Студия Marvel представила новый трейлер кинокартины «Человек-муравей и Оса» — сиквела супергеройского комикса 2015 года «Человек-муравей».
В новом фильме Человек-муравей, он же Скотта Ланг, показан еще до событий «Войны Бесконечности». Ланг отправляется на миссию вместе с напарницей Осой (дочерью изобретателя Хэнка Пима) и сталкивается с последствиями своих выборов, сделанных в «Первом Мстителе: Противостоянии». Пока он пытается найти баланс между своей героической и обычной жизнью, Хоуп ван Дайн и Хэнк Пим призывают его к выполнению основных обязанностей. Лангу придется надеть свой костюм и раскрыть тайны прошлого.
В главных ролях снялись Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Пенья и Майкл Дуглас. К ним присоединились Бобби Каннавале, Джуди Грир, Эбби Райдер Фортсон, Ти-Ай, Дэвид Дастмалчян, а также Мишель Пфайффер и Лоуренс Фишберн.
Режиссером картины стал Пейтон Рид. Выход картины намечен на 5 июля 2018 года.