Студия Marvel показала первый трейлер сиквела супергеройского комикса — «Человек-муравей и Оса»

Студия Marvel представила новый трейлер кинокартины «Человек-муравей и Оса» — сиквела супергеройского комикса 2015 года «Человек-муравей».

В новом фильме Человек-муравей, он же Скотта Ланг, показан еще до событий «Войны Бесконечности». Ланг отправляется на миссию вместе с напарницей Осой (дочерью изобретателя Хэнка Пима) и сталкивается с последствиями своих выборов, сделанных в «Первом Мстителе: Противостоянии». Пока он пытается найти баланс между своей героической и обычной жизнью, Хоуп ван Дайн и Хэнк Пим призывают его к выполнению основных обязанностей. Лангу придется надеть свой костюм и раскрыть тайны прошлого.

Режиссером картины стал Пейтон Рид. Выход картины намечен на 5 июля 2018 года.