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Студия Marvel показала первый трейлер сиквела супергеройского комикса — «Человек-муравей и Оса»
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Студия Marvel показала первый трейлер сиквела супергеройского комикса — «Человек-муравей и Оса» 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Студия Marvel представила новый трейлер кинокартины «Человек-муравей и Оса» — сиквела супергеройского комикса 2015 года «Человек-муравей».
В новом фильме Человек-муравей, он же Скотта Ланг, показан еще до событий «Войны Бесконечности». Ланг отправляется на миссию вместе с напарницей Осой (дочерью изобретателя Хэнка Пима) и сталкивается с последствиями своих выборов, сделанных в «Первом Мстителе: Противостоянии». Пока он пытается найти баланс между своей героической и обычной жизнью, Хоуп ван Дайн и Хэнк Пим призывают его к выполнению основных обязанностей. Лангу придется надеть свой костюм и раскрыть тайны прошлого.
В главных ролях снялись Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Пенья и Майкл Дуглас. К ним присоединились Бобби Каннавале, Джуди Грир, Эбби Райдер Фортсон, Ти-Ай, Дэвид Дастмалчян, а также Мишель Пфайффер и Лоуренс Фишберн.
Режиссером картины стал Пейтон Рид. Выход картины намечен на 5 июля 2018 года.
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