Вышел первый трейлер блокбастера «Человек-Муравей и Оса»

Это — двадцатая по счету картина в кинематографической вселенной Marvel. Снял ленту режиссер Пейтон Рид.

В Сети опубликован первый трейлер фильма «Человек-Муравей и Оса», который выходит на экраны 5 июля. Ролик был размещен на канале MARVEL в YouTube.

«Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии», — говорится в описании к трейлеру.

«Человек-Муравей и Оса» станет юбилейной, двадцатой картиной в рамках кинематографической вселенной Marvel.