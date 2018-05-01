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Вышел первый трейлер блокбастера «Человек-Муравей и Оса»
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Вышел первый трейлер блокбастера «Человек-Муравей и Оса» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Это — двадцатая по счету картина в кинематографической вселенной Marvel. Снял ленту режиссер Пейтон Рид.
В Сети опубликован первый трейлер фильма «Человек-Муравей и Оса», который выходит на экраны 5 июля. Ролик был размещен на канале MARVEL в YouTube.
«Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии», — говорится в описании к трейлеру.
В ленте задействованы такие актеры как Ханна Джон-Кэймен, Мишель Пфайффер, Пол Радд, Уолтон Гоггинс и Ханна Джон-Кэймен. Снял картину Пейтон Рид, известный по работе над такими фильмами как «Человек-муравей», «Всегда говори „ДА“» и «К черту любовь».
«Человек-Муравей и Оса» станет юбилейной, двадцатой картиной в рамках кинематографической вселенной Marvel.
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