Премьера фильма «Собибор» в США пройдет в посольстве России в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 1 мая. / ТАСС /. Премьерный показ фильма «Собибор» в США состоится во вторник вечером в посольстве России в Вашингтоне. Об этом корреспондент ТАСС сообщили в самом диппредставительстве.

Мероприятие организовано посольством при поддержке вашингтонского мецената Сюзан Кармел, которая основала несколько лет назад Институт русской истории и культуры при Американском университете, расположенном в столице США. На специальный показ ленты приглашены зрители из числа ветеранов Второй мировой войны, аккредитованного в Вашингтоне иностранного дипломатического корпуса, должностных лиц Госдепартамента США , а также сотрудников Музея памяти жертв Холокоста, который находится в американской столице.

Ожидается, что из американских официальных лиц на показ придет специальный посланник Госдепартамента США по вопросам, связанным с Холокостом, Томас Язгерди. Отдельный показ ленты посольство собирается организовать на днях и для американских студентов.

О фильме

Фильм «Собибор» рассказывает о бунте узников в одноименном нацистском концлагере, располагавшемся на территории оккупированной Польши, и о подвиге советского офицера Александра Печерского (1909-1990), который поднял там восстание. Картина демонстрирует события, предшествовавшие бунту узников, и само восстание.

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил советский лейтенант Печерский (его роль исполняет Хабенский). Восстание Печерского было первым удачным за период Второй мировой войны и единственным настолько массовым по числу участников — бежать удалось почти всем 300 узникам, поставившим на кон свою жизнь.

В российский кинопрокат фильм, ставший дебютной режиссерской работой Хабенского, выходит 3 мая. Ранее он сообщил, что лента также может выйти на широкие экраны в Европе, Японии, Австралии и США.