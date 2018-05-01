Премьера фильма «Собибор» в США пройдет в посольстве России в Вашингтоне 

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Премьерный показ фильма «Собибор» в США состоится во вторник вечером в посольстве России в Вашингтоне. Об этом корреспондент ТАСС сообщили в самом диппредставительстве.
Мероприятие организовано посольством при поддержке вашингтонского мецената Сюзан Кармел, которая основала несколько лет назад Институт русской истории и культуры при Американском университете, расположенном в столице США. На специальный показ ленты приглашены зрители из числа ветеранов Второй мировой войны, аккредитованного в Вашингтоне иностранного дипломатического корпуса, должностных лиц Госдепартамента США, а также сотрудников Музея памяти жертв Холокоста, который находится в американской столице.
Как ожидается, перед собравшимися выступят посол России в США Анатолий Антонов и бывший посол США в России Джон Байерли. Также планируется, что со зрителями пообщается режиссер фильма Константин Хабенский, который будет лично присутствовать на нынешнем вечере.
Ожидается, что из американских официальных лиц на показ придет специальный посланник Госдепартамента США по вопросам, связанным с Холокостом, Томас Язгерди. Отдельный показ ленты посольство собирается организовать на днях и для американских студентов.
О фильме
Фильм «Собибор» рассказывает о бунте узников в одноименном нацистском концлагере, располагавшемся на территории оккупированной Польши, и о подвиге советского офицера Александра Печерского (1909-1990), который поднял там восстание. Картина демонстрирует события, предшествовавшие бунту узников, и само восстание.
Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил советский лейтенант Печерский (его роль исполняет Хабенский). Восстание Печерского было первым удачным за период Второй мировой войны и единственным настолько массовым по числу участников — бежать удалось почти всем 300 узникам, поставившим на кон свою жизнь.
В российский кинопрокат фильм, ставший дебютной режиссерской работой Хабенского, выходит 3 мая. Ранее он сообщил, что лента также может выйти на широкие экраны в Европе, Японии, Австралии и США.