Военную драму «Собибор» Хабенского впервые покажут в Швейцарии 6 мая

Показ пройдет в Цюрихе в рамках мировой премьеры «Собибора». Он организован представительством Россотрудничества в Швейцарии при поддержке Театра сценической классики в Цюрихе. После просмотра также состоится творческая встреча со швейцарским актером Филиппом Рейнхардом, который сыграл одну из ролей в фильме.

"По просьбе Рейнхарда, который хотел, чтобы его соотечественники услышали его речь, мы решили показать фильм в оригинале, то есть, на пяти языках: русском, польском, немецком, нидерландском и идише. Фильм при этом будет идти с английскими субтитрами", — рассказал Мирохин.

Фильм «Собибор» основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский . Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина выйдет 3 мая.