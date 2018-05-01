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Фильм с нижегородцем Захаром Прилепиным претендует на «Оскар»
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Фильм с нижегородцем Захаром Прилепиным претендует на «Оскар» 

Newsroom24 48 минут назад
Фото: Newsroom24
Фильм режиссера Ленара Камалова «Дежурство», в главной роли в котором снялся нижегородский писатель Захар Прилепин, стал победителем международного кинофестиваля в Нью-Йорке Tribeca. Об этом сообщается в соцсетях.
Фильм о событиях в ДНР стал лучшим в категории «Короткометражный художественный фильм».
В центре сюжета фильма — ополченец Донбасса с позывным «Кот». Он получает приказ подежурить на телефоне, но это оказывается очень не просто.
В картине показана, как война влияет на людей.
Победа на данном фестивале обеспечивает попадание в лонглист премии «Оскар».
Ранее сообщалось, что нижегородский писатель Захар Прилепин награжден премией правительства РФ.
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